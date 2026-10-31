Ministro de Vivienda respalda construcción de megacárceles en el Perú: "Es de urgencia"

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, respaldó la posibilidad de construir megacárceles en el Perú y señaló que espera que el proyecto se concrete a la brevedad. Durante una entrevista con Exitosa, el funcionario confirmó que existe un convenio con el Ministerio de Justicia para entregarle un terreno destinado a la construcción de estos establecimientos penitenciarios.

Ministro de Vivienda respalda construcción de megacárceles

Las declaraciones se producen luego de la visita de Keiko Fujimori a El Salvador, donde conoció el modelo penitenciario de dicho país. Al respecto, Arnillas consideró que esta iniciativa debe avanzar con rapidez y expresó su expectativa de que se puedan construir varios centros penitenciarios, tomando como referencia la experiencia salvadoreña.

"El viaje ha sido específicamente para conocer las cárceles de El Salvador. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia para entregarle un terreno para construir megacárceles y yo espero que eso se haga a la brevedad", manifestó en diálogo con Exitosa.

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