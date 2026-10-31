RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A favor de iniciativa

Ministro de Vivienda respalda construcción de megacárceles en el Perú: "Es de urgencia"

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, respaldó la construcción de megacárceles en el Perú y confirmó que existe un convenio con el Minjus para entregar un terreno destinado al proyecto.

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, respaldó la posibilidad de construir megacárceles en el Perú y señaló que espera que el proyecto se concrete a la brevedad. Durante una entrevista con Exitosa, el funcionario confirmó que existe un convenio con el Ministerio de Justicia para entregarle un terreno destinado a la construcción de estos establecimientos penitenciarios.

Ministro de Vivienda respalda construcción de megacárceles

Las declaraciones se producen luego de la visita de Keiko Fujimori a El Salvador, donde conoció el modelo penitenciario de dicho país. Al respecto, Arnillas consideró que esta iniciativa debe avanzar con rapidez y expresó su expectativa de que se puedan construir varios centros penitenciarios, tomando como referencia la experiencia salvadoreña.

"El viaje ha sido específicamente para conocer las cárceles de El Salvador. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia para entregarle un terreno para construir megacárceles y yo espero que eso se haga a la brevedad", manifestó en diálogo con Exitosa.

En desarrollo...

ENFEN prevé que El Niño Costero mantendrá una magnitud "extraordinaria" frente al litoral hasta febrero 2027
Lee también

ENFEN prevé que El Niño Costero mantendrá una magnitud "extraordinaria" frente al litoral hasta febrero 2027

Ministro de Vivienda descarta reubicar a todas las familias que viven en quebradas ante llegada de El Niño
Lee también

Ministro de Vivienda descarta reubicar a todas las familias que viven en quebradas ante llegada de El Niño

Temas relacionados Mauricio Arnillas Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ministro de Vivienda

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA