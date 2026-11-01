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Arribo en el Callao

Desde Brasil llegaron los dos papamóviles al Callao para la visita del Papa León XIV

Los dos papamóviles que serán usados por León XIV en su visita al Perú han llegado este domingo 1 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez provenientes de Brasil.

Llegada del papamóvil al Callao.
Llegada del papamóvil al Callao. Exitosa

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/11/2026

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Un avión de la aerolínea Latam aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, con los dos papamóviles que utilizará el Papa León XIV. Como se sabe, su visita pastoral en el Perú está programada desde el 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre.

La aeronave partió desde Brasil a las 6:50 de la mañana (hora local) y tocó suelo peruano cerca de las 9:30 de la mañana. En esa línea, el traslado incluyó dos cajas con estructuras protectoras que suman seis toneladas, las cuales fueron recibidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Descarga de dos papamóviles en el Callao

El personal de la aerolínea ejecutó las descargas de los vehículos de color blanco en la zona de aterrizaje. Cabe mencionar que el cargamento incluyó dos cajas con las estructuras protectoras para la cabina de cada unidad, con un peso individual de tres toneladas.

Ante ello, el canciller Carlos Espá supervisó el desembarque junto a los miembros de la compañía aérea y diversas autoridades. Asimismo, indicó a la prensa, que el diseño de estas unidades permitirá que el pontífice se acerque a los ciudadanos desde el primer día de su agenda.

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Minutos antes de la recepción de la carga, el canciller expresó su pesar por el fallecimiento de monseñor Jorge Carrión Pavlich, obispo de Puno. Como se sabe, el obispo murió hoy 1 de noviembre en Lima a pocos días del arribo papal.

Gira del papa León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre

El sumo pontífice arribará al Perú para cumplir con una histórica visita programada entre el 11 y el 16 de noviembre. Este viaje contempla una intensa agenda de actividades pastorales y encuentros en cinco localidades estratégicas del país como Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

A lo largo de los seis días que durará su estadía en el país, se proyecta la masiva concurrencia de miles de fieles y ciudadanos, quienes acudirán desde diversas regiones para participar en las celebraciones y eventos religiosos previstos. 

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Con el propósito de llevar un desplazamientos de forma segura y garantizar una estrecha cercanía con las personas, el máximo representante de la Iglesia católica utilizará los papamóviles para saludar e interactuar directamente con los asistentes durante todos sus recorridos públicos.

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