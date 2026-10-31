Ministro de Vivienda alerta que 1.4 millones de hogares están en zonas de riesgo

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, advirtió que 1.4 millones de viviendas están ubicadas en zonas de riesgo. Además, recordó que existe el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) e instó a las familias afectadas a comunicarse con el sector para recibir orientación.

Diagnóstico de vulnerabilidad y llamado a la población

Las evaluaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento identifican un elevado número de hogares construidos en laderas de cerros y cauces de quebradas a nivel nacional. La autoridad remarcó que la magnitud del evento climático exige una respuesta articulada entre las medidas estatales y la prevención de los propios ciudadanos.

"El Estado con toda la capacidad enorme, que estamos haciendo de repente no va a ser suficiente como ustedes dicen es un Mega Niño", señaló Mauricio Arnillas.

Ante esta situación, el sector Vivienda exhortó a los núcleos familiares asentados en áreas críticas a acudir a los canales oficiales para recibir orientación. El ministerio busca coordinar acciones preventivas antes de que se registren emergencias por lluvias intensas.

"Para que ustedes tengan información, 1.4 millones de viviendas en zonas de riesgo. Es enorme el número de viviendas que están en zonas de riesgo, entonces yo les vuelvo a pedir a la población que tomen conciencia que se comuniquen con el ministerio", señaló el titular de la cartera.

Subsidio de alquiler de emergencia e incentivos para la reubicación

Dentro de los mecanismos de asistencia estatal, el Gobierno cuenta con un subsidio económico concebido para apoyar a las familias cuyas casas resulten inhabitales o colapsadas por desastres naturales. El beneficio permite costear el arrendamiento de un predio seguro durante un periodo prolongado.

"Es un bono que se entregan S/500 mensuales durante dos años para que la familia pueda trasladarse", señaló el ministro de Vivienda.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, advirtió que 1.4 millones de viviendas están ubicadas en zonas de riesgo. Además, recordó que existe un bono de alquiler de emergencia e instó a las familias afectadas a comunicarse con el sector para recibir orientación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Gobierno determina garantías por S/ 2 mil millones para créditos a mypes ante el fenómeno El Niño 2026-2027 October 31, 2026

Este fondo de arrendamiento de emergencia busca evacuar a los pobladores de los sectores de mayor peligro hacia zonas urbanizadas que dispongan de servicios básicos y estructuras consolidadas. El trámite de acceso requiere la verificación técnica de los inmuebles afectados por parte de las autoridades locales.

El Ministerio de Vivienda tiene activas sus líneas de atención para empadronar a las familias en situación de vulnerabilidad y brindarles información sobre los programas de apoyo vigentes.

En ese sentido, el fenómeno El Niño moviliza acciones de prevención y mecanismos de asistencia económica por parte del Ejecutivo para proteger a las familias vulnerables del país.