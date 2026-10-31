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Papa León XIV en Chiclayo: Vaticano da visto bueno a las Pampas de Pimentel tras inspección de la Comitiva de Avanzada

La Comitiva de Avanzada del Vaticano finalizó su visita de inspección a las Pampas de Pimentel donde verificó los accesos que se implementarán durante la llegada del papa León XIV.

Vaticano da visto bueno a las Pampas de Pimentel a poco de la llegada de León XI
Vaticano da visto bueno a las Pampas de Pimentel a poco de la llegada de León XI (Composición Exitosa)

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/10/2026

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La Comitiva de Avanzada del Vaticano finalizó su visita de inspección a las Pampas de Pimentel. Allí ha verificado los accesos que se implementarán durante la llegada del papa León XIV. Además, ha revisado las rutas destinadas a los peregrinos que llegarán a pie y el ingreso de vehículos, adultos mayores y pesonas con discapacidad.

Comitiva de Avanzada del Vaticano culminó verificación de las Pampas de Pimentel

Este sábado, 31 de octubre, el grupo de especialistas y delegados de la Santa Sede enviados con anticipación a nuestro país para inspeccionar las ciudades sedes en las que estará presente el sumo pontífice finalizó su observación en la extensa llanura localizada en la región Lambayeque.

Tras el recorrido todos los accesos recibieron la aprobación y no se formularon observaciones. Recordemos que este recinto fue designado para que el Santo Padre realice una misa el próximo martes, 13 de noviembre, desde las 10:30 de acuerdo al itinerario que se ha establecido para su presencia en territorio chiclayano.

El ingeniero Jorge Chávez Cresta, coordinador del Gobierno Regional de Lambayeque fue quien dio a conocer esta información a solo 11 días de que el máximo representante de la Iglesia católica arribe a suelo peruano.

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