Canciller Carlos Espá viajará a Rusia para gestionar ayuda a peruanos que integrarían fuerzas armadas extranjeras

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Rusia para impulsar gestiones en favor de ciudadanos peruanos que estarían prestando servicios en fuerzas armadas extranjeras, según informó el diario El Peruano este domingo 1 de noviembre. La misión también pretende proporcionar información oportuna a las familias que permanecen en territorio nacional.

Reuniones para asistir a los connacionales

En Moscú, Espá sostendrá reuniones con autoridades de la Federación de Rusia y otras entidades internacionales. Asimismo, coordinará presencialmente con la Embajada del Perú para desarrollar acciones de asistencia dirigidas a los compatriotas y sus familiares.

La disposición considera estas gestiones de interés nacional. Sin embargo, no identifica a los ciudadanos involucrados, ni anuncia medidas concretas de repatriación. Tampoco establece que hayan sido engañados para incorporarse a fuerzas extranjeras.

Viaje autorizado hasta el 11 de noviembre

La Resolución Suprema Nº 309-2026-PCM que modifica la autorización original incorpora a Moscú como destino adicional. Inicialmente, la comisión comprendía actividades en Lisboa, Carcavelos y Madrid entre el 1 y el 6 de noviembre. Con la modificación, se extiende hasta el día 11.

Los encuentros oficiales en Rusia están previstos del 7 al 9 de noviembre. No obstante, por razones de itinerario, el desplazamiento correspondiente a esta etapa abarcará del 6 al 11 de noviembre, después de las actividades programadas en España.

Shinno y Galarreta estarán a cargo de Torre Tagle en su ausencia

Durante la estadía de Espá en tierras rusas, Guillermo Shinno asumirá temporalmente el despacho hasta el 6 de noviembre; desde el día 7, la responsabilidad recaerá en Luis Galarreta mientras dure la ausencia del titular.

La visita a Moscú buscará reforzar la asistencia a los peruanos mediante reuniones con autoridades rusas y coordinaciones con la embajada. Asimismo, permitirá gestionar información oportuna para sus familiares, aunque todavía no se han anunciado resultados ni medidas específicas de retorno de los connacionales.