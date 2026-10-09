Serfor programa capacitar a más de 400 brigadistas para prevenir incendios forestales en Cusco

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Serfor inició en la región Cusco la capacitación de más de 400 brigadistas para prevenir incendios forestales en los distritos con mayor incidencia de estas emergencias. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta local y promover acciones preventivas para proteger los bosques.

Serfor capacita a más de 400 brigadistas

La región Cusco enfrenta una grave emergencia por incendios forestales, en el que al menos seis focos permanecen activos y han afectado más de 16 mil hectáreas de pastizales, cultivos y bosques nativos, según la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS).

Por medio de un trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco y las autoridades locales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) busca que los ciudadanos se conviertan en usuarios que conocen sobre la prevención de incendios forestales y brinden apoyo a las instituciones encargadas de atender estas emergencias.

Como parte de esta intervención, un equipo de 14 profesionales de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor, procedente de Lima, inició las jornadas de formación en el distrito de Poroy, provincia de Cusco, donde capacitó a 22 brigadistas.

El responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco del Serfor, Robert Camero Villasante, informó que se han identificado 26 distritos para desarrollar 21 capacitaciones certificadas durante octubre.

"La meta es formar en territorio a más de 400 brigadistas, los cuales se sumarán a los 131 que capacitamos en el año pasado", señaló Camero.

Además de la formación de brigadistas, el equipo técnico brindará asistencia especializada y desarrollará jornadas de capacitación dirigidas a autoridades y trabajadores de municipalidades distritales y provinciales. Estas actividades estarán orientadas al uso del Sistema de Alerta Temprana, herramienta que emplea información sobre focos de calor para facilitar la identificación de posibles riesgos y mejorar la toma de decisiones.

Según Camero, el objetivo es extender estas capacitaciones a 101 distritos distribuidos en las 13 provincias de Cusco, lo que permitirá alcanzar una cobertura equivalente al 88 % del territorio regional.

Finalmente, con estas acciones, el Serfor busca fortalecer la prevención de incendios forestales en Cusco mediante la preparación de brigadistas y el uso de información oportuna, así como promover la coordinación entre las autoridades y las comunidades para reducir los riesgos y los daños que estos eventos pueden ocasionar en los ecosistemas de la región.