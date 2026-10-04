Municipalidad de Miraflores se pronuncia sobre incendio forestal ocasionado en el Malecón de la Reserva

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pronunciamiento se emitió en medio de un incendio registrado la mañana de este domingo 4 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, en Miraflores. La emergencia ocurrió cerca de Larcomar, a la altura del parque Domodossola, mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Incendio genera cierre vial

La Municipalidad de Miraflores puntualizó que el incendio se inició alrededor de las 9:00 a. m. en el acantilado, a la altura de la cuadra 10 del Malecón de la Reserva. Ante la emergencia, personal municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y Serenazgo acudió a la zona para apoyar a los bomberos en las labores de control del fuego.

Según el pronunciamiento, las causas del incendio aún son materia de investigación. La comuna precisó que el siniestro no habría sido provocado por la quema de maleza. No obstante, no se descarta que el fuego haya sido ocasionado de manera intencional, por lo que se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se inició y establecer posibles responsabilidades.

Debido a la emergencia, la Policía Nacional dispuso el cierre temporal de vías cercanas, entre ellas la cuadra 9 del Malecón de la Reserva y un tramo de la Costa Verde. Las autoridades recomendaron evitar el sector, utilizar rutas alternas y facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia, especialmente durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Bomberos controlan emergencia

Más de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia. Los equipos trabajaron desde distintos puntos para contener el fuego y evitar que avance hacia áreas cercanas.

Durante las labores, se observó una columna de humo visible desde varios sectores de Miraflores. La humareda afectó la visibilidad y alertó a las personas que transitaban por la Costa Verde.

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Cierran vía por seguridad

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre temporal de la Costa Verde en el sentido sur-norte. La restricción permitió el ingreso de los vehículos de emergencia y facilitó el desplazamiento de los bomberos durante la intervención.

Los conductores que circulaban por la zona tuvieron que tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las acciones de control. La medida también buscó reducir los riesgos para peatones, ciclistas y personas que permanecían en los alrededores del acantilado.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni daños en inmuebles próximos. La emergencia se concentró en un área de vegetación del acantilado, según los primeros reportes.

Incendio ocurre en jornada electoral

El hecho se produjo en plena jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuando miles de ciudadanos se movilizaban hacia los locales de votación. La situación motivó la presencia de unidades de respuesta en uno de los puntos más concurridos de la capital.

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Las autoridades aún no han informado sobre las causas que originaron el incendio. Una vez controladas las llamas, se realizarán las evaluaciones necesarias para determinar el área afectada y establecer cómo se inició el fuego.

La Policía y las autoridades municipales permanecieron en la zona para apoyar las acciones de seguridad y controlar el tránsito. Los bomberos continuaron con las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del incendio.