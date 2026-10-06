Emergencia en Cusco: mueren ganado y animales silvestres tras incendio de pastizales en Alto Pichigua

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El incendio forestal registrado el lunes 5 de octubre en el sector de Dike Chipta, distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar, en Cusco, habría afectado aproximadamente 800 hectáreas y causado la muerte de más de 50 alpacas, llamas, ovejas y vacas, según informó Yobana Cochuchullo, regidora distrital de Alto Pichigua.

El reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que el siniestro comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana y dañó cobertura natural.

Cochuchullo explicó que el incendio ocurrió durante la temporada de sequía y que los fuertes vientos dificultaron las labores de control. Las llamas avanzaron rápidamente por los pastizales y cultivos de los campesinos de la zona, mientras los pobladores buscaban refugio para protegerse del fuego.

"Los habitantes tuvieron que esconderse en los baños para salvar sus vidas", declaró la regidora, quien señaló que el sector no contaba con sistemas de riego, fuentes de agua ni ríos cercanos que permitieran controlar rápidamente la emergencia.

Fuego se reavivó durante la noche

De acuerdo con el testimonio de la autoridad municipal, el incendio pudo ser controlado aproximadamente a las 10:00 de la noche. Sin embargo, los fuertes vientos reavivaron las llamas y generaron el riesgo de que el fuego se extendiera hacia otras zonas aledañas.

El COEN informó que las altas temperaturas y los vientos dificultaron las labores de control y liquidación del incendio. En la respuesta participaron brigadistas de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, bomberos de la Compañía de Espinar N.° 126, personal de Seguridad Ciudadana de Alto Pichigua y brigadistas comunales de Cahuaya.

Hasta la actualización oficial del 6 de octubre, el incendio figuraba como activo y la evaluación de daños continuaba a cargo de la Municipalidad Distrital de Alto Pichigua. El reporte preliminar indicó que no se habían registrado daños a la vida o salud de las personas. No obstante, Cochuchullo describió situaciones de alto riesgo para los habitantes durante el avance de las llamas.

Piden apoyo al Gobierno

La regidora sostuvo que todavía no se ha determinado el origen del incendio. Señaló que, durante la emergencia, la prioridad fue proteger a los vecinos y evitar que el fuego alcanzara más viviendas o comunidades.

Cochuchullo hizo un llamado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, para que atienda la situación de los campesinos afectados y disponga apoyo para la zona. La autoridad pidió ayuda para las familias que perdieron pastizales, cultivos y animales, elementos esenciales para su sustento.

Asimismo, advirtió que se han registrado numerosos incendios forestales en zonas cercanas y que algunos incluso habrían cobrado vidas. En ese contexto, relacionó estos siniestros con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, aunque dicha afirmación requiere una evaluación técnica de las autoridades competentes.