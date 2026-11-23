23/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, declaró fundada la solicitud de sobreseimiento (archivo del proceso en su aspecto penal) presentada por las defensas del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia en el caso Gasoducto Sur Peruano, mediante una resolución emitida el 19 de noviembre de 2026.

Falta de pruebas

En este expediente, la Fiscalía acusaba a Humala por presunta colusión agravada y había pedido 35 años de prisión tanto para él como para Heredia, bajo el argumento de que durante su gestión (2011-2015) hubo acuerdos irregulares para favorecer a empresas en procesos de contratación vinculados al proyecto, incluyendo la terminación del proyecto Kuntur, la no ejecución de su carta fianza, la creación y adjudicación del Gasoducto Sur Peruano y la transferencia de estudios ambientales.

Sin embargo, el magistrado concluyó que los cinco hechos planteados como indicios de concertación no se respaldaban en ninguno de los 35 elementos de convicción atribuidos al exmandatario y advirtió que la Fiscalía sumó otros 618 elementos sin individualizar su vínculo con los acusados.

Resolución judicial.

Al no hallar sospecha suficiente para ir a juicio, aplicó el principio de accesoriedad limitada respecto a Nadine Heredia (acusada como cómplice primaria) al señalar que sin conducta colusoria acreditada del autor principal no cabe complicidad, y ordenó levantar las medidas cautelares personales, aunque precisó que todos siguen ligados al extremo civil por una eventual reparación al Estado.

Esta resolución llega luego de que Ollanta Humala recuperara también su libertad en julio de 2026 y se archivara definitivamente el caso de lavado de activos en su contra.

La postura del abogado Edison Huamán

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado Edison Huamán, defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sostuvo en diálogo con Exitosa que la investigación nunca debió iniciarse y calificó el proceso como una persecución iniciada en febrero de 2017 por parte del Equipo Especial Lava Jato.

"Es un caso que nunca debió nacer, porque fue fabricado por el Equipo Especial para perseguir al expresidente y su esposa. Este caso nació en febrero del 2017; después de 9 años de persecución, recién se está logrando algo de justicia".

El letrado también respaldó los fundamentos del juez sobre la falta de sustento probatorio en la imputación fiscal y apuntó directamente contra la labor de la fiscalía a cargo del caso. Además, remarcó que la defensa buscará ratificar el archivo en la siguiente instancia judicial para cerrar definitivamente este frente penal.

"Lo que ha dicho el juez es que no existe elementos de convicción: pruebas que vinculen al expresidente con la supuesta comisión del delito de colusión. Las que ha presentado la Fiscalía son impertinentes y fuera de contexto. En otras páginas, también el juez dijo que la fiscal Geovana Mori hizo una mala acusación. [...] todavía es en primera instancia y vamos a pelear para que en segunda, se confirme y se cierre de manera definitiva el caso."

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Edison Huamán, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se pronunció sobre el archivo en primera instancia del proceso penal vinculado al caso Gasoducto Sur Peruano. El letrado sostuvo que se trató de "un caso fabricado para... pic.twitter.com/psdD4KZWi6 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 23, 2026

Con el sobreseimiento dictado en primera instancia, Humala y Heredia obtienen un nuevo respiro, en un contexto en el que el exmandatario ya estaba excarcelado tras el archivo del proceso por lavado de activos. No obstante, la decisión queda sujeta a eventuales apelaciones y mantiene abierta la discusión sobre la pretensión civil.