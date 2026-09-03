SERUMS 2026-II: Esta es la lista de postulantes APTOS y los pasos para subsanar observaciones

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), publicó la lista de postulantes aptos y observados correspondiente al proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2026-II, el programa obligatorio en el que los profesionales de la salud recién titulados trabajan durante un año en poblaciones alejadas o de bajos recursos.

Lista de postulantes aptos

El documento es resultado de la revisión de inscripciones realizadas entre el 19 y el 25 de agosto, y marca el inicio de la etapa decisiva para quienes buscan acceder a una plaza en este programa para los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. La lista se encuentra disponible a través de la página oficial del MINSA, en un formato Excel para búsqueda rápida del postulante.

¿Qué pasa si hay una observación?

Los postulantes que figuren como observados tienen un plazo específico para subsanar las observaciones: desde las 8:00 a. m. del jueves 3 de septiembre hasta las 6:00 p. m. del viernes 4 de septiembre, exclusivamente a través del aplicativo SERUMS Digital, utilizando la clave registrada durante la inscripción.

El procedimiento es claro: el postulante debe ingresar a la pestaña "Datos Profesionales" y reemplazar o subir el documento observado. El sistema solo permite hacerlo una vez, por lo que se recomienda verificar que el archivo corresponda al requisito observado, sea legible y esté completo.

¿Cuáles son las observaciones más frecuentes?

Entre los motivos más frecuentes de observación figuran: colegiaturas profesionales cuestionadas por el colegio correspondiente; documentos de promedio ponderado sin sello, firma o cargo del funcionario universitario; ausencia de la nota de internado o prácticas profesionales; archivos ilegibles o incompletos; y títulos expedidos en el extranjero sin apostilla de La Haya o legalización consular.

Concluido el plazo de subsanación, el personal encargado realizará una nueva revisión. Si la observación es corregida, la inscripción será declarada APTA; de lo contrario, pasará a la condición de NO APTA, según lo dispuesto en el instructivo del proceso.

El Minsa recomienda revisar cuidadosamente el listado publicado, identificar el motivo de la observación y realizar la subsanación dentro del plazo establecido. Toda la información oficial, incluyendo el listado y las disposiciones del proceso, está disponible en los canales oficiales del ministerio.

Este paso es crucial para miles de profesionales que buscan cumplir con el SERUMS, requisito indispensable para ejercer en el sector público y acceder a programas de especialización. La transparencia del proceso y la claridad en los plazos buscan garantizar que nadie quede fuera por errores subsanables, reforzando la importancia de la formalidad en la documentación.