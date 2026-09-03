Ignacio Buse en el US Open 2026: tenista peruano cayó ante Benjamin Bonzi y se despidió del torneo

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El deportista peruano concluyó su participación en el US Open 2026 tras disputar un exigente compromiso en las canchas de superficie dura en Nueva York, marcando el cierre de una gira sobre pista rápida que le permitió medirse ante rivales de alto nivel dentro del circuito profesional e identificar aspectos clave en el manejo de cargas de competencia.

Estadísticas del encuentro y desgaste físico en el arranque

La primera raqueta nacional Ignacio "Nacho" Buse cayó en sets corridos ante el francés Benjamín Bonzi y se despidió del US Open en la segunda ronda. Fue por 3 sets a 0, con parciales de 6-2, 7-6 (4) y 6-0 en 1 hora y 57 minutos efectivos de juego en el Court 13.

Desde el inicio del partido, el tenista peruano no pudo mostrar la misma potencia que en el debut, acusando el cansancio de los 5 sets disputados poco menos de un día atrás. La exigencia acumulada condicionó los desplazamientos tácticos en el terreno.

A pesar de ello, Buse continuó tratando de incomodar el juego de su rival que, de forma inteligente, trató de hacerlo correr más. Así, pudo conseguir distancia de dos quiebres para imponerse en el primer set.

La lucha y desenlace de Ignacio Buse en el torneo

En el segundo set se vio a "Nacho" con otro respiro y se vio reflejado en el desarrollo del juego. Los dos jugadores tuvieron que definir el parcial en tiebreak, en el que finalmente el francés volvió a ganar para aumentar su ventaja.

Lamentablemente para Ignacio Buse, en el tercer set sintió más el desgaste físico y no pudo defender ningún saque, notándose muy cansado y sin poder recuperarse anímicamente de perder el segundo set, cayendo por 6-0, y con ello el francés Bonzi, se metió a tercer ronda del US Open.

El balance en la superficie dura deja lecciones importantes para la raqueta nacional en cuanto al manejo de la resistencia y el ritmo de competencia en torneos de máxima exigencia internacional.

La experiencia sumada en esta edición realizada en Estados Unidos consolida el proceso de adaptación de "Nacho" a la alta exigencia física de los torneos. El roce frente a competidores de mayor recorrido en el circuito principal servirá como base para su formación profesional.

En ese sentido, Ignacio Buse concluye su paso por el certamen norteamericano enfocado en procesar el aprendizaje de la gira, corregir los detalles físicos expuestos durante la seguidilla de encuentros y proyectar sus siguientes compromisos internacionales dentro del circuito ATP para consolidar su crecimiento en el ranking mundial.