INPE: Abraham Lescano Salazar liderará el sistema penitenciario tras renuncia de Raúl Inga

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó modificaciones en la conducción del sistema penitenciario nacional mediante normas publicadas en el diario oficial El Peruano, disponiendo la salida de la máxima autoridad de la institución y nombrando de inmediato a su reemplazante al frente del INPE.

Oficialización de la salida y nuevo nombramiento en el INPE

Según la Resolución Suprema N° 178-2026- JUS publicada en diario El Peruano, el Gobierno de Keiko Fujimori aceptó la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay al puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Esta normativa es para dar cúlmino a su dirección en el INPE que fue asignado mediante Resolución Suprema N° 099-2026-JUS, el cual designó a Inga Garay como la cabeza de la institución penitenciaria. El dispositivo legal formalizó el término del encargo que mantenía el funcionario saliente en la administración pública.

"Aceptar la renuncia presentada por el señor Raul Timoteo Inga Garay al puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, dándosele las gracias por los servicios prestados", señala el primer artículo de la resolución.

En la misma línea, según la Resolución Suprema N°179-2026-JUS publicado en el diario El Peruano, Abraham Alejandro Lescano Salazar es designado como nuevo Presidente del INPE. La norma legal precisa el alcance de las funciones que asumirá la nueva autoridad designada.

"Designar al señor Abraham Alejandro Lescano Salazar en el puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, en tanto se mantenga en funciones el Instituto Nacional Penitenciario", indicó.

La resolución indica que Lescano Salazar es el nuevo presidente del INPE.

Contexto parlamentario y cuestionamientos ante la comisión

Asimismo, el decreto fue registrado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia y derechos Humano Ernesto Julio Álvarez Miranda. La documentación fue debidamente enviada en las instancias correspondientes del Ejecutivo.

La renuncia se da luego que Raúl Inga no acudió a la citación de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso presidida por la diputada de Renovación Popular, Paola Martínez. La inasistencia al fuero parlamentario generó reacciones en el grupo de trabajo encargado de fiscalizar la gestión pública.

Martínez indicó que la convocatoria tenía como finalidad contribuir a las acciones contra la criminalidad y conocer la situación actual del sistema penitenciario, especialmente ante los hechos de violencia registrados recientemente en Trujillo por 'Los Pulpos'. Las acciones de control parlamentario buscan esclarecer la efectividad de las medidas de seguridad vigentes en los establecimientos penales del país.

En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Abraham Lescano Salazar, quien deberá afrontar los principales desafíos de seguridad y fiscalización en los penales a nivel nacional.