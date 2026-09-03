Parque de las Leyendas ofrece 50% de descuento en entradas: conoce aquí como acceder

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Parque de las Leyendas ofrece en septiembre promoción que permitirá ingresar con 50 % de descuento los fines de semana. El beneficio estará disponible en las sedes de San Miguel y Huachipa, donde los visitantes podrán recorrer espacios dedicados a animales, naturaleza y patrimonio.

Descuento estará disponible en ambas sedes

La medida fue anunciada para todos los fines de semana de septiembre y permite comprar entradas por internet o en las boleterías en las sedes. El parque atiende de lunes a domingo, incluidos feriados, desde 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

El descuento permitirá acceder a las instalaciones ubicadas en San Miguel y Huachipa durante los sábados y domingos del mes. En ambos espacios, los visitantes pueden conocer especies de diferentes partes del mundo y recorrer ambientes donde se combinan áreas naturales, zoológicas y patrimonio arqueológico.

Animales en exhibición

Entre los animales que forman parte de la colección zoológica se encuentran Valentina, una rinoceronte de la India; las jirafas Domingo y Melman; además de hipopótamos del Nilo. El recorrido también permite conocer parte del trabajo de conservación realizado por el personal especializado del recinto.

El Parque de las Leyendas alberga a más de 3,500 animales, de acuerdo con la información difundida sobre la promoción. Los ejemplares fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre y reciben alimentación, atención veterinaria y cuidados destinados a preservar su bienestar en el recinto.

¿Cómo adquirir las entradas con descuento?

Para aprovechar la promoción, los visitantes pueden adquirir las entradas con descuento mediante la modalidad virtual o acudir a las boleterías de las dos sedes. Esta opción permite elegir entre San Miguel y Huachipa para organizar la visita durante cualquiera de los fines de semana.

Además de las especies animales, el recorrido incluye espacios relacionados con la flora y el patrimonio arqueológico. Estos ambientes forman parte de las instalaciones del parque y permiten que los visitantes conozcan diferentes áreas durante la jornada, junto con los espacios destinados a la fauna.

Los animales serán vistos.

La promoción corresponde exclusivamente a los fines de semana de septiembre, según el anuncio difundido este jueves 3 de septiembre. La información disponible no establece en la publicación consultada precios finales para cada categoría de visitante, por lo que esos montos no se detallan aquí.

El horario informado para ambas sedes es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a domingo y durante los feriados. Las entradas están disponibles de manera virtual y presencial, mientras que el descuento alcanza las visitas realizadas durante los fines de semana.