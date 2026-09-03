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Formalización de viviendas: Cofopri buscará empadronar a más de 10 mil familias durante septiembre

Las brigadas del programa de formalización recorrerán nuevas regiones y volverán a sectores pendientes para avanzar en la titulación de viviendas y lotes.

Campaña empadronó a más de 700 familias.
Campaña empadronó a más de 700 familias. (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)inició este mes de septiembre una campaña nacional que busca empadronar a 10.680 familias en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar la obtención de títulos de propiedad y dar seguridad jurídica a miles de hogares.

La estrategia de la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda combina intervenciones en zonas nuevas y el retorno a sectores donde quedaron trámites inconclusos.

Inicio de la campaña

La campaña arrancó el 1 de septiembre en La Libertad, específicamente en el asentamiento humano Alto Trujillo, donde se empadronaron 714 familias. Allí, las brigadas verificaron la situación de los lotes y recopilaron la documentación necesaria para avanzar hacia la titulación individual de las viviendas.

Entidad verificó lotes de 714 familias.
Entidad verificó lotes de 714 familias.

Visitarán más regiones

Durante las primeras jornadas, Cofopri también llegará a sectores de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto y Tacna, entre otras regiones. En cada caso, el trabajo consiste en levantar información, revisar expedientes y orientar a los posesionarios sobre los requisitos que deben cumplir para acceder a su título.

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La campaña tiene además una segunda línea de acción: regresar a lugares donde ya hubo intervenciones, pero quedaron familias pendientes por falta de documentos, observaciones o ausencia de los posesionarios.

En Arequipa, por ejemplo, se atenderá a 1.184 familias que no lograron completar etapas previas. También se realizarán nuevas jornadas en Puno, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Lima, Tumbes, Ucayali, Lambayeque, Huancavelica y Cajamarca, entre otras regiones.

De esta manera, Cofopri busca que quienes no pudieron concretar su trámite en campañas anteriores tengan una nueva oportunidad para ponerse al día y avanzar hacia la formalización. El organismo ha puesto a disposición de los ciudadanos la sección "Campañas y eventos" en su página web, además del correo [email protected], para resolver dudas y observaciones pendientes.

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La formalización de la propiedad es un proceso clave para garantizar derechos, facilitar acceso a créditos y mejorar la calidad de vida de las familias. Con esta campaña, Cofopri refuerza su presencia en regiones y busca cerrar brechas históricas de informalidad en la tenencia de viviendas.

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