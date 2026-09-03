Formalización de viviendas: Cofopri buscará empadronar a más de 10 mil familias durante septiembre

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)inició este mes de septiembre una campaña nacional que busca empadronar a 10.680 familias en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar la obtención de títulos de propiedad y dar seguridad jurídica a miles de hogares.

La estrategia de la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda combina intervenciones en zonas nuevas y el retorno a sectores donde quedaron trámites inconclusos.

Inicio de la campaña

La campaña arrancó el 1 de septiembre en La Libertad, específicamente en el asentamiento humano Alto Trujillo, donde se empadronaron 714 familias. Allí, las brigadas verificaron la situación de los lotes y recopilaron la documentación necesaria para avanzar hacia la titulación individual de las viviendas.

Entidad verificó lotes de 714 familias.

Visitarán más regiones

Durante las primeras jornadas, Cofopri también llegará a sectores de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto y Tacna, entre otras regiones. En cada caso, el trabajo consiste en levantar información, revisar expedientes y orientar a los posesionarios sobre los requisitos que deben cumplir para acceder a su título.

La campaña tiene además una segunda línea de acción: regresar a lugares donde ya hubo intervenciones, pero quedaron familias pendientes por falta de documentos, observaciones o ausencia de los posesionarios.

En Arequipa, por ejemplo, se atenderá a 1.184 familias que no lograron completar etapas previas. También se realizarán nuevas jornadas en Puno, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Lima, Tumbes, Ucayali, Lambayeque, Huancavelica y Cajamarca, entre otras regiones.

De esta manera, Cofopri busca que quienes no pudieron concretar su trámite en campañas anteriores tengan una nueva oportunidad para ponerse al día y avanzar hacia la formalización. El organismo ha puesto a disposición de los ciudadanos la sección "Campañas y eventos" en su página web, además del correo [email protected], para resolver dudas y observaciones pendientes.

La formalización de la propiedad es un proceso clave para garantizar derechos, facilitar acceso a créditos y mejorar la calidad de vida de las familias. Con esta campaña, Cofopri refuerza su presencia en regiones y busca cerrar brechas históricas de informalidad en la tenencia de viviendas.