¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ cómo tramitar tu PAGO si cumples con tu labor en las elecciones regionales y municipales

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. En estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre, los ciudadanos seleccionados como miembros de mesas que cumplan su deber cívico asistiendo a sus centros de votación, recibirán una compensación económica.

Esta medida, ratificada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene como objetivo principal incentivar la participación ciudadana y garantizar la instalación temprana de las mesas de votación en todo el territorio nacional.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó una plataforma en la que los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán registrarse para elegir la modalidad de pago de los S/ 165 por cumplir con su deber... pic.twitter.com/qW6irfUDjH — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Ciudadanos ya pueden iniciar el trámite para recibir su compensación económica

Según los organismos electorales, el pago por cumplir el rol de miembro de mesa estos nuevos comicios será de S/ 165. Es importante precisar que, la cifra equivale al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actual, tal como establece la legislación vigente.

En ese sentido, este jueves 3 de septiembre, la ONPE informó que los ciudadanos elegidos como miembros de mesa ya pueden elegir su modalidad de pago. Para ello, deberán registrar sus datos en el siguiente link, como, por ejemplo, validar y confirmar su identidad, y seleccionar la modalidad de pago, teniendo las siguientes opciones:

Abono en cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank.

Depósito a través de la billetera digital YAPE.

Cobro en una ventanilla del Banco de la Nación.

Antes de culminar con el proceso, se recomienda verificar todos los datos personales introducidos y corroborar el mensaje que llegará a la bandeja de correo electrónico personal.

No obstante, los miembros de mesa seleccionados que no se registraron digitalmente y aquellos que, sin haber salido sorteados, ejercen el cargo, también recibirán los S/ 165, pero ya no escogerán la modalidad de pago. Todos ellos cobrarán de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Trámite para gestionar el pago de compensación económica.

Otros beneficios por ser miembro de mesa

Además de la compensación económica, los miembros de mesa que se capaciten gozarán de otro beneficio: un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado.

Vale mencionar que, la capacitación de todos los actores electorales estará disponible desde el sábado 5 de setiembre, a través de la plataforma virtual ONPEduca . El organismo electoral también ofrecerá dos jornadas de capacitación presencial en todo el país los domingos 20 y 27 de setiembre.

En caso de no cumplir con su deber, el ciudadano deberá pagar una multa de S/275, debido a que según la Ley Orgánica de Elecciones (N.º 26859), el cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es irrenunciable, salvo casos excepcionales.

De esta manera, los ciudadanos ya pueden iniciar su trámite para que reciban su pago luego del 4 de octubre, jornada en la que se elegirán a las nuevas autoridades regionales y locales para los próximos cuatro años.