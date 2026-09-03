Penalista cuestiona que la lucha contra el crimen depende de facultades: "Hasta hoy el Ejecutivo alega"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lucha contra el crimen requiere acciones que puedan ejecutarse con las herramientas disponibles, sostuvo el abogado penalista Andy Carrión en Exitosa. El especialista señaló que el Ejecutivo no debe presentar la delegación de facultades legislativas como condición para enfrentar la inseguridad y criminalidad organizada.

Herramientas disponibles para investigar delitos

Según Andy Carrión, las autoridades cuentan actualmente con mecanismos que pueden utilizarse en investigaciones contra organizaciones criminales. Entre ellos mencionó la geolocalización, el levantamiento del secreto de las comunicaciones y las medidas para congelar o incautar cuentas vinculadas con actividades ilícitas.

El penalista indicó que estas herramientas pueden ser utilizadas para investigar delitos como la extorsión, por lo que consideró necesario aplicar los mecanismos existentes. En su exposición también señaló que las dificultades actuales están relacionadas con aspectos operativos que afectan el trabajo contra las organizaciones criminales.

"Hasta hoy el Ejecutivo alega que la lucha contra el crimen depende de las facultades solicitadas", declaró.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, indicó que el Ejecutivo debe dejar de alegar que la lucha contra el crimen depende de la delegación de facultades legislativas y que requiere de un plan de mediano plazo. Señaló que las... pic.twitter.com/zMJHYz32vW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Carrión señaló que las limitaciones logísticas y la falta de personal representan dificultades para desarrollar las investigaciones. Mencionó específicamente la necesidad de contar con mayores capacidades dentro de la Policía Nacional y el Ministerio Público para realizar el seguimiento de organizaciones dedicadas a actividades criminales.

El abogado también sostuvo que las normas, por sí solas, no solucionarán los problemas de inseguridad. Su planteamiento se centró en la necesidad de acompañar las disposiciones legales con recursos y acciones que permitan ejecutar las investigaciones y medidas contra quienes participan en actividades delictivas.

Plan inmediato y estrategia sostenida

Durante la entrevista, Carrión planteó que la respuesta frente a la criminalidad debe considerar diferentes plazos. Señaló la necesidad de adoptar medidas inmediatas y desarrollar una estrategia que pueda mantenerse durante el mediano y largo plazo frente a los problemas de inseguridad.

"Se necesita un plan de inmediato plazo", indicó.

El especialista remarcó que la lucha contra la criminalidad no debe concentrarse únicamente en la aprobación de nuevas disposiciones. Según lo expuesto durante la entrevista, también resulta necesario utilizar las herramientas existentes y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de investigar los delitos.

La falta de personal especializado y los problemas logísticos fueron señalados como obstáculos para aprovechar de manera adecuada los mecanismos disponibles. Carrión mencionó que estas dificultades involucran tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público, instituciones que participan directamente en las investigaciones.

La propuesta expuesta por el penalista apunta a combinar las herramientas que actualmente pueden emplearse con una planificación de seguridad que contemple acciones inmediatas, medidas de mediano plazo y objetivos sostenidos. El planteamiento fue realizado mientras continúa el debate sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.