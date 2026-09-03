Papa León XIV en Perú: Callao levantará una estatua gigante de 14 metros en su honor

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Callao se prepara para recibir al Papa León XIV con un gesto monumental: una estatua de 14 metros de altura, que será la más grande del país dedicada a un pontífice. La obra se levantará en el Parque del Niño "Gaelito", frente al mar chalaco, y busca convertirse en un símbolo de fe y esperanza para la comunidad.

El anuncio fue realizado por el alcalde César Pérez, quien destacó que la escultura "bendecirá todo el Callao" desde la entrada del Primer Puerto. La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de Caja Huancayo, que asumirá íntegramente los costos, y fue aprobada por el Concejo Municipal. La entrega está prevista entre el 2 y el 6 de noviembre, apenas unos días antes de la llegada del Papa al Perú.

¿Cómo será el monumento?

La estatua será construida con una estructura de acero recubierta en fibra de vidrio y resina poliéster, con acabado marmoleado. Los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe estarán a cargo del diseño, que contempla resistencia a vientos de hasta 120 km/h, dada su ubicación frente al mar.

El monumento se integrará al Parque del Niño "Gaelito", un espacio que incluirá canchas deportivas, juegos infantiles y zonas familiares, convirtiéndose en un punto de encuentro comunitario.

El proyecto tiene también un trasfondo emocional: el parque lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, niño que falleció tras salvar a su hermana en un incendio, y que se ha convertido en símbolo de valentía y amor fraternal. La estatua del Papa se sumará a este homenaje, reforzando la idea de que el espacio será tanto un lugar de recreación como de memoria y espiritualidad.

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Fuente: Municipalidad Provincial del Callao pic.twitter.com/toaIT8h3oZ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 3, 2026

El papa en el Callao

La obra busca recordar el vínculo de Robert Prevost con el Callao, donde fue administrador apostólico durante la pandemia de COVID-19. En ese periodo acompañó a la comunidad con misas virtuales y apoyo social, lo que dejó una huella de cercanía con los chalacos. La estatua monumental será así un faro espiritual que recibirá a todos los que ingresen por la Costa Verde.

Vale recordar que meses antes, en noviembre de 2025, se inauguró otra escultura dedicada al Papa León XIV en Chiclayo, Lambayeque. Aquella obra, de entre cinco y siete metros de altura, fue la primera en el mundo en rendir homenaje monumental al pontífice. Ubicada en el Óvalo Papal "Gran Chimú", marcó el inicio del circuito turístico-religioso "Los Caminos del Papa León XIV".

Así, con la estatua del Callao y la ya existente en Lambayeque, el Perú se convierte en escenario privilegiado de homenajes al Papa León XIV. Monumentos que no solo buscan honrar su figura, sino también dejar una huella cultural y turística que trascienda la coyuntura de su visita y permanezca como legado en la memoria colectiva.