Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en simultáneo

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga de Fútbol Profesional ya definió la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, la última del campeonato. Los nueve partidos se jugarán entre el viernes 13 y el domingo 22 de noviembre, con un receso por la fecha FIFA y la final de la Copa de la Liga.

Partidos decisivos se disputarán en simultáneo

El domingo 22 de noviembre se jugarán los encuentros más importantes de la fecha. Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Universitario visitará a Sport Huancayo en el IPD Huancayo.

Alianza Lima, por su parte, enfrentará a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva. Los tres partidos están programados para el mismo día, aunque sus horarios todavía no han sido confirmados.

Fecha 17 del Torneo Clausura (Liga de Fútbol Profesional)

Título y descenso en juego

La última jornada definirá al ganador del Torneo Clausura 2026. Según la programación, el campeón podría salir de uno de los partidos entre Sporting Cristal y Cienciano o entre Sport Huancayo y Universitario.

Además del título, la fecha también puede definir el futuro de los equipos comprometidos con el descenso. Se conocerá qué club perderá la categoría y acompañará a UTC en la Liga 2 durante la temporada 2027.

Calendario completo de la jornada 17

La fecha se abrirá el viernes 13 de noviembre con el duelo entre UTC y Los Chankas, a las 1:00 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón.

El domingo 15 se jugarán Comerciantes Unidos vs. Sport Boys y Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso. El lunes 16 se enfrentarán CD Moquegua vs. Atlético Grau y Cusco FC vs. ADT, ambos a las 3:00 p. m.

El miércoles 18, Alianza Atlético recibirá a FBC Melgar en el estadio Campeones del 36, mientras que el domingo 22 se disputarán los tres partidos decisivos.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - Fecha 15

Receso por fecha FIFA y Copa de la Liga

Esta última jornada contempla un receso por los compromisos de la fecha FIFA y la final de la Copa de la Liga. Por ello, la jornada 17 se extenderá desde el viernes 13 hasta el domingo 22 de noviembre.

El calendario permitirá que los equipos finalicen sus obligaciones internacionales y disputen la final de la Copa de la Liga antes de cerrar el Torneo Clausura.