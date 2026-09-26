SJM: Seis personas quedaron heridas luego de que camioneta chocara contra 3 mototaxis

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Seis personas resultaron heridas luego de que una camioneta ploma impactara contra tres mototaxis en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). El accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche en el cruce de las calles Manuel Barreto con Máximo Abril y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según los familiares de los afectados, la camioneta era conducida por Kelly Ewing Rodríguez Rodríguez y el conductor habría estado en presunto estado de ebriedad. Tras el impacto contra los tres vehículos menores, habría intentado continuar su recorrido, pero terminó chocando contra una vivienda.

Los heridos fueron auxiliados por vecinos y bomberos y posteriormente trasladados al Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Adulto mayor salió despedido de mototaxi

Entre los afectados se encuentra un adulto mayor que, de acuerdo con sus familiares, salió despedido de una de las mototaxis como consecuencia del fuerte impacto y terminó siendo alcanzado por la camioneta.

Una de sus familiares relató que en una de las unidades viajaban una adolescente de 15 años y su madre, quienes retornaban a su vivienda luego de acudir a un establecimiento de salud debido a que la menor se sentía mal.

"La moto ha embestido es de mi sobrino y ha estado ahí mi sobrina que es menor de edad de 15 años y con mi tía de su mamá porque ellos salían del hospital Barreto porque mi sobrina se sentía mal y entonces ellos ya salían ya para venirse a la casa y ahí donde el carro los ha embestido en el vídeo sale que le pasa por encima a la moto prácticamente y de ahí ha agarrado contra dos motos más y ha embestido a una casa", declaró a Exitosa.

Otro familiar explicó que el adulto mayor afectado padece cáncer avanzado y recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

"Le van a sacar las placas porque el SOAT todavía no sabemos si tienen SOAT...Estamos cubriendo por nuestra cuenta nada más y todavía no sabemos la gravedad que es lo que tiene mi papá porque mi papá es una persona oncológica, ya tiene cáncer, ya cáncer avanzado. Él se hace tratar en el INEN y entonces ya venía con dolor de huesos, todo más esto, mi papá está mal porque encima que salió volando del carro, una cámara capta de encima que sale volando de la moto", contó. 🔴🔵 #ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | Un terrible accidente vehicular se registró que San Juan de Miraflores luego de que una camioneta impactara contra 3 mototaxis.



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Familiares exigen atención y responsabilidades

Tras el accidente, el conductor fue trasladado a la comisaría de Pamplona 1, donde permanecía detenido. Los familiares de los heridos exigieron que se asuman los gastos médicos y que se active el SOAT correspondiente.

"Sí, que se active y que sea responsable porque en sí el dueño del carro ha llegado también acá la comisaría con creo que era su esposa y han estado intentando con todos no querer hablar para que prácticamente paguen ya y que ahí quede, o sea que no denunciamos, pero no es así tampoco, o sea ellos bien gracias, pero nosotros en dónde quedamos, a cómo va a quedar, qué va a pasar, o sea no sabemos nada todavía, estamos recontra preocupados", manifestó uno de los familiares.

Asimismo, cuestionaron el procedimiento seguido para realizar el dosaje etílico. Según uno de ellos, este se habría efectuado varias horas después del accidente.

"Preferencia bastante para el señor, bastante, bastante, hasta incluso nos hemos peleado con los familiares porque no quería que lo grabemos al señor a la hora que le iban a llevar este a pasar dosaje etílico. Después de tres horas se lo han llevado a pasar dosaje etílico al señor", sostuvo.

Mientras los seis heridos continúan recibiendo atención médica, sus familiares esperan que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se garantice la cobertura de sus gastos. Las circunstancias del accidente, así como el resultado del dosaje etílico y la situación del SOAT, deberán ser esclarecidos por las autoridades a cargo de la investigación.