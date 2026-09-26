RLA, Carlos Bruce y Francis Allison lideran intención de voto para la alcaldía de Lima, según encuesta Gauss Data

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de las elecciones municipales de octubre de 2026, la intención de voto para la Alcaldía de Lima Metropolitana presenta diferencias entre los principales candidatos. De acuerdo con la encuesta de Gauss Data, realizada en exclusiva para Exitosa , Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, registra 23.4% de intención de voto.

El segundo lugar corresponde a Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, de Somos Perú, quien alcanza 16.9%. En tercer lugar aparece Francis James Allison Oyague, de Avanza País, con 11.7%, mientras que Daniel Belizario Urresti Elera, de Podemos Perú, registra 10.7%.

El estudio fue elaborado sobre una muestra de 1,119 personas y tiene un margen de error de 2.95%, con un nivel de confianza de 95%. La población consultada está conformada por electores de 18 años a más residentes en Lima Metropolitana y la muestra tuvo cobertura en 28 distritos.

Encuesta de Gauss Data

López Aliaga encabeza intención de voto

Según los resultados, detrás de los cuatro primeros candidatos se ubican Susel Paredes, de Ahora Nación, con 4.7%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 3.7%; Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 3.6%; Carlos Tejada, de Acción Popular, con 3%; Elio Riera, de Alianza para el Progreso, con 2.7%, y Segundo Valdez, de FREPAP, con 1.3%.

Asimismo, 9% de los encuestados señaló que votaría por otros candidatos, mientras que 4.9% optaría por el voto blanco y 4.4% por el voto nulo.

En cuanto a la intención de voto por partido político, Renovación Popular obtiene 22.5%, seguido de Somos Perú con 16.7%, Avanza País con 12.2% y Podemos Perú con 11.2%. Fuerza Popular registra 3.9%, Acción Popular 3.8% y Ahora Nación 3.6%.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el Dr. Félix Murillo Alfaro, gerente de la encuestadora Gauss Data, analizó el primer lugar obtenido por Rafael López Aliaga en la 'Intención de Voto de Candidato'.



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Seguridad y tránsito entre las prioridades

La encuesta también consultó qué candidato sería considerado más capaz para enfrentar algunos de los principales problemas de Lima. En materia de seguridad ciudadana, Daniel Urresti obtiene 23.6%, seguido por Rafael López Aliaga con 19.8%. Carlos Bruce alcanza 12.6% y Francis Allison alcanza 12.3%.

Encuesta de Gauss Data

Respecto al congestionamiento vehicular y el desorden en el tránsito, Rafael López Aliaga registra 21.5%, mientras Carlos Bruce obtiene 14.9%, Francis Allison 13.9% y Daniel Urresti 12.6%.

Encuesta de Gauss Data

Finalmente, el estudio revela que 46% de los consultados considera que su decisión de voto es muy firme y que no la cambiará. Sin embargo, 32.3% señala que su decisión todavía no es firme y podría modificarla, mientras que 10.5% afirma que decidirá el mismo día de las elecciones.

La encuesta de Gauss Data muestra cómo se distribuye actualmente la intención de voto para la Alcaldía de Lima, con López Aliaga, Bruce, Allison y Urresti concentrando los mayores porcentajes. El estudio también evidencia que una parte de los electores aún mantiene abierta su decisión de cara a los comicios municipales de octubre.