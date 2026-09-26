Mercado Central ya tiene nuevo paradero de taxi autorizado: conoce dónde está y cómo identificar uno formal

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las personas que realizan sus compras en el Mercado Central y las galerías de Mesa Redonda ya cuentan con un nuevo punto autorizado para abordar taxis formales. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habilitó un paradero en la cuadra 4 del jirón Ayacucho, cerca del cruce con el jirón Huallaga.

El espacio tiene capacidad para cuatro vehículos y busca facilitar el acceso a un servicio de transporte autorizado en una de las zonas comerciales con mayor movimiento del Centro de Lima. Con esta implementación, la red de paraderos para el servicio de taxi independiente alcanza los 208 puntos autorizados en Lima y Callao.

El nuevo paradero está señalizado en la calzada con la palabra "Taxi" y cuenta con señalética vertical para que los usuarios puedan reconocerlo. Su ubicación permitirá que quienes salen del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla con compras o paquetes tengan un punto específico para solicitar el servicio.

Nuevo punto se suma a otros paraderos

El paradero del jirón Ayacucho se incorpora a otros espacios autorizados que ya funcionan en los alrededores del Mercado Central. Entre ellos se encuentran los ubicados en los jirones Huallaga, Ucayali y Andahuaylas, mientras que a pocas cuadras, en dirección a la avenida Abancay, también existen puntos en los jirones Cusco y Ayacucho.

De acuerdo con la ATU, la ampliación de esta red busca facilitar el acceso a taxis autorizados en zonas donde existe una alta demanda de transporte. De los 208 paraderos habilitados en Lima y Callao, 11 fueron implementados durante este año.

Los otros diez nuevos puntos se encuentran distribuidos en Barranco, Chorrillos, Comas, Independencia, La Victoria, Lurín (con dos paraderos), Miraflores, Punta Hermosa y San Borja. Estos espacios están ubicados cerca de centros comerciales, clínicas y otros establecimientos que concentran un importante flujo de usuarios.

¿Cómo verificar si un taxi es formal?

La ATU también recordó a los pasajeros la importancia de comprobar que el vehículo que abordarán se encuentre debidamente autorizado. Para realizar esta consulta, el usuario puede ingresar a la plataforma de la ATU, colocar la placa de rodaje del vehículo y verificar si cuenta con habilitación para prestar el servicio.

Además, los taxis autorizados deben contar con láminas retrorreflectivas en los laterales y en el parachoque posterior. La placa de rodaje también debe encontrarse rotulada en la parte lateral trasera de ambos lados del vehículo.

El nuevo paradero del jirón Ayacucho amplía las alternativas para quienes necesitan movilizarse desde el Mercado Central y Mesa Redonda. La ATU busca que estos espacios permitan ordenar el servicio y facilitar que los pasajeros puedan identificar y abordar vehículos formalmente autorizados.