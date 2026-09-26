Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio para el sábado 26 de septiembre

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio y cotización del dólar hoy, 26 de septiembre, en Perú. Conoce cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto está el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar es un dato que muchas personas buscan desde muy temprano para poder identificar cuál es el momento ideal para comprar o vender la divisa sin afectar su economía.

Pues bien, como se sabe, a cotización del dólar en Perú puede variar durante la jornada debido a distintos factores locales e internacionales, por lo que conocer el tipo de cambio actualizado permite tomar mejores decisiones al momento de realizar operaciones en moneda extranjera.

En ese sentido, te revelamos cuál es el valor de la divisa en el mercado cambiario peruano, según el portal de la Sunat para la mañana de este sábado 26 de septiembre.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este 25 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,416 S/ 3,425

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una variación al alza en comparación al día de ayer, viernes 25 de septiembre, donde la compra era de S/ 3,400 la venta de S/ 3,406.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Por otro lado, si estás pensando en comprar o vender dólares fuera del sistema bancario, también se aconseja revisar el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú para comparar las tasas y verificar si existen comisiones adicionales.

Para quienes tienen gastos, deudas o ingresos en dólares, seguir la evolución del tipo de cambio puede ser especialmente relevante. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el dólar paralelo u 'Ocoña' en la mañana de este sábado, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,390 | Venta S/ 3,420. Esta cotización es referencial y puede variar entre cambistas, casas de cambio y plataformas digitales.

Así cerró el dólar ayer, 25 de septiembre, según el BCR

Ayer, viernes 25 de septiembre, el dólar cerró la jornada en S/ 3,4170, según la última sesión registrada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante esa jornada, la moneda estadounidense había comenzado sus operaciones alrededor de S/ 3,4115, mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4223 con un máximo de S/ 3,4320 y un mínimo de S/ 3,4120.

Así que antes de comprar o vender dólar hoy, sábado 26 de septiembre, sería ideal conocer primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano y cuidar mejor tu poder adquisitivo.