¿Buscas departamentos? Indecopi rematará inmuebles en Lima, Junín y Ucayali este 29 de setiembre

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi pondrá en remate departamentos, casas y otros inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali como parte de una subasta pública que se realizará este 29 de setiembre. Entre las propiedades figuran opciones con precios de salida que podrían llamar la atención de quienes buscan una vivienda.

Indecopi rematará 24 inmuebles

Este lunes 29 de setiembre, Indecopi realizará una tremenda subasta pública donde rematarán un total de 24 propiedades repartidas entre Lima, Junín y Ucayali. Según informó la entidad, estos inmuebles fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con pagar multas.

Las sanciones estuvieron relacionadas con infracciones a los derechos de los consumidores o con vulneraciones a la propiedad intelectual. Por eso, ahora todos estos bienes entrarán a una súper subasta que arrancará a las 8:35 a. m.

La cita es en el Aula N.° 2 de la Escuela del Indecopi, por la avenida Del Aire 384, San Borja, a la altura de la 15 de Canadá. Ya sabes, si le traes ganas a alguno de estos ofertones, tienes que estar súper atento a los horarios y no olvidarte ni un solo requisito.

Entre los inmuebles incluidos en la subasta destaca un departamento en Lima con precio base desde S/ 141 131.60. También figura otro departamento en Junín desde S/ 135 181.68 y una casa en Ucayali desde S/ 36 824.99. El catálogo completo de bienes puede ser revisado previamente por los interesados.

¿Cómo participar en el remate?

Para participar, los postores deberán presentarse como mínimo 20 minutos antes de la hora programada y llevar su DNI vigente. Además, tendrán que acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del inmueble por el que quieran participar.

Este pago podrá realizarse en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi. En tanto, quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

La entidad también habilitó canales para resolver consultas adicionales. Los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo al teléfono 959 600 795 o escribir a [email protected] y [email protected].

Así, Indecopi rematará este 29 de setiembre un total de 24 inmuebles en Lima, Junín y Ucayali, entre ellos departamentos y una casa con precios de salida desde S/ 36 824.99. La subasta será presencial en San Borja y quienes busquen participar deberán cumplir con los requisitos establecidos.