Poder Judicial impulsa programa en colegios para prevenir el bullying y actos de violencia

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial viene desarrollando acciones de prevención en los centros educativos para enfrentar casos de bullying, acoso y otras formas de violencia escolar. Así lo explicó el juez superior José Yván Saravia Quispe en una entrevista con Exitosa, quien resaltó la importancia de involucrar a docentes y directores para detectar estas situaciones y actuar oportunamente en protección de los estudiantes.

El magistrado señaló que la prevención debe comenzar dentro de las propias instituciones educativas y que las autoridades escolares tienen obligaciones frente a las denuncias que involucren a menores.

Justicia de Paz Escolar busca detectar el bullying

El Poder Judicial también desarrolla acciones preventivas directamente en las instituciones educativas. Saravia explicó que jueces y juezas participan en campañas de cultura jurídica para informar a los estudiantes sobre sus derechos y obligaciones.

"Nosotros como Poder Judicial inclusive tenemos algunos programas, como las campañas de cultura jurídica, en la cual los jueces y las jueces de la República van a los centros educativos para poder enseñar y comunicar los derechos y las obligaciones que se tienen", indicó.

De acuerdo con el magistrado, durante 2025 se realizaron 220 campañas en colegios, con un alcance de 65.769 estudiantes, docentes y tutores. A ello se suma el programa Justicia de Paz Escolar, que busca capacitar a integrantes de la comunidad educativa para prevenir situaciones de violencia.

"Este programa que busca sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, justamente para prevenir estas situaciones de violencia, forma jueces de paz escolar y a secretarios escolares para poder llegar primero a actos de conciliación en casos que no revista una gravedad y no son delito", explicó.

El programa también contempla la capacitación de estudiantes de secundaria para que puedan reconocer situaciones de bullying y comunicar estos hechos a las autoridades.

Colegios tienen responsabilidad ante casos de violencia

Saravia Quispe sostuvo que los directores y profesores cumplen un papel fundamental cuando un estudiante es víctima de violencia o acoso. Según explicó, no solo deben adoptar medidas preventivas, sino también realizar las denuncias correspondientes cuando existan hechos que puedan constituir una infracción o delito.

"Es importante volver a reafirmar, y eso para todos los centros educativos del Perú, que el abordaje de prevención primaria y obligatoria es de la dirección y de los profesores", declaró.

El juez superior agregó que las autoridades educativas deben denunciar tanto por la vía administrativa como por la penal y advirtió que puede existir responsabilidad cuando se encubren hechos , se omiten denuncias o no se aplican medidas de protección.

"Existe una responsabilidad penal de los directores, auxiliares o profesores que cometen delitos directamente, por ejemplo, pero también sobre aquellos que puedan encubrir hechos o omitir denuncias a tiempo o no adopten estas medidas de protección inmediata, a la cual están obligados por mandato legal conforme a la normativa del Ministerio de Educación", afirmó.

Asimismo, señaló que también podría existir responsabilidad civil por los daños ocasionados debido a una omisión.

El Poder Judicial plantea reforzar la prevención desde los propios colegios mediante campañas informativas y mecanismos de participación estudiantil. La intervención de docentes, directores y alumnos resulta clave para detectar el acoso y activar oportunamente las medidas de protección correspondientes.