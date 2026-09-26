Corte de agua en Lima el 28 de septiembre: distritos afectados y horarios, según Sedapal

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte deaguaen diversos distritos de Lima. Conoce cuáles serán las zonas afectadas y en qué horarios se efectuará la medida programada para el lunes 28 de septiembre.

¿Cuál es el motivo del corte de agua el 28 de septiembre?

Si tenías pensado hacer uso del recurso hídrico el lunes 28 de septiembre, sería ideal identificar primero si tu hogar se verá afectado con el corte temporal del servicio programado por Sedapal.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa reveló que algunos sectores de la capital tendrán interrupción del agua potable debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán con el objetivo de optimizar la infraestructura de abastecimiento del servicio.

En ese sentido, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como almacenar el agua con anticipación, además de revisar desde ya el cronograma oficial donde se detallan qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios.

Cronograma del corte de agua: distritos de Lima afectados

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 28 de septiembre:

En Pachacámac

Sedapal precisó que el corte de agua se efectuará debido a limpieza de reservorio, precisamente en las siguientes zonas y horarios que se precisan en la imagen:

Sectores afectados por el corte de agua en Pachacámac.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en av. Néstor Gambetta, av. Carlos Izaguirre, av. Canta Callao, San Diego de Alcalá y el Río Chillón. Asoc. de Prop. Residencial Chuquitanta.

En el Callao

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en av. Néstor Gambetta, av. Carlos Izaguire, av. Canta Callao, San Diego de Alcalá y el río Chillón. APV Los Ángeles de Oquendo - II etapa.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Clorinda Málaga de Prado comité 10, A. H. Clorinda Málaga de Prado comité 13.

Los vecinos de los distritos afectados deberán tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante el corte temporal del servicio programado para el 28 de septiembre. Se recomienda revisar los horarios establecidos y mantenerse atentos a los canales oficiales de Sedapal para conocer cualquier actualización sobre la reposición del servicio.