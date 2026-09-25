Comunicado de ONE Entertainment: reprogramarán el concierto de Robbie Williams tras clausura del Arena 1 Park

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El concierto del cantante Robbie Williams, que estaba programado para el día jueves 24 de setiembre de 2026 en el recinto Arena 1 Park, no pudo realizarse. Esto ocurrió a raíz de la repentina clausura del lugar, una medida que fue dispuesta de manera directa por la Municipalidad de San Miguel.

Ante esta situación imprevista, la empresa productora ONE Entertainment emitió un comunicado oficial sobre la reprogramación del concierto y la devolución de entradas. En dicho documento, la compañía agradece públicamente la buena disposición del artista y de su equipo, con quienes vienen coordinando todos los pasos a seguir actualmente.

Nueva fecha para posible concierto

La productora informó de manera directa que se encuentran coordinando activamente la reprogramación del concierto en un nuevo recinto que garantice su realización. Sobre la nueva fecha elegida para el evento, la empresa confirmó que esta presentación se llevará a cabo dentro de la actual gira que el cantante realiza por Latinoamérica.

Todos los detalles sobre el día exacto y el lugar serán comunicados oficialmente durante los próximos días. Para difundir esta información, los organizadores utilizarán sus redes sociales, los canales de Ticketmaster, notas de prensa, entre otros. La empresa ONE Entertainment remarcó su total agradecimiento por la buena disposición mostrada por el equipo del artista para encontrar una solución rápida a la cancelación.

Los asistentes deberán mantenerse atentos a las próximas publicaciones de la productora para conocer dónde y cuándo se realizará finalmente el esperado espectáculo de manera oficial en la ciudad capital del territorio peruano.

Comunicado de empresa

Sobre el proceso de devolución de entradas

El comunicado también explica las opciones disponibles para las personas que prefieran iniciar desde hoy mismo el proceso de devolución de sus entradas.

Los usuarios que deseen solicitar el reembolso de su dinero pueden hacerlo ingresando a la plataforma web de Ticketmaster. En dicho portal de internet, los clientes encontrarán toda la información detallada y los plazos exactos requeridos para solicitarla correctamente.

De esta manera, el público asistente tiene la opción libre de esperar a que se anuncie la nueva locación y fecha del espectáculo, o pedir la devolución del costo de sus boletos mediante los canales oficiales. Este proceso de reembolso se manejará de forma completamente digital a través de la ticketera mencionada en el documento oficial publicado por la empresa responsable de la organización.