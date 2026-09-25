Lluvias y precipitaciones se harán presentes en cuatro regiones durante el fin de semana: conoce las regiones alertadas por el Senamhi

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de hasta moderada intensidad en cuatro regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 379 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan la presencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra y costa norte, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

En ese sentido, las cuatro regiones bajo alerta son: Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, con mayor incidencia de lluvias en la costa de Tumbes y en la costa interior de Piura.

Para los días en mención se calculan acumulados de lluvia hasta 28 mm/día en Tumbes, cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y valores entre 5 mm/día y 15 mm/día en la sierra norte.

🌧️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 26 al 27 de septiembre, se presentarán precipitaciones en la sierra y costa norte.



✅Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/6kQuFpa9RD pic.twitter.com/WMWUxR17yG — Senamhi (@Senamhiperu) September 25, 2026

"Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo", recomienda la entidad.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.