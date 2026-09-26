Jely Reátegui revela por qué estuvo ausente de 'Yo Soy': fue internada por dolorosa enfermedad

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jely Reátegui dio señales de vida en sus redes sociales luego de ausentarse de Yo Soy por una dolorosa enfermedad. La actriz confesó que le diagnosticaron dengue y compartió lo bravo que fue su proceso de recuperación tras sufrir este duro cuadro viral.

Jely Reátegui estuvo internada en clínica

La reconocida actriz peruana decidió compartir con sus seguidores algunos detalles del delicado momento que vivió tras contraer dengue.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, mostró fotografías de los días que pasó internada y explicó que los síntomas fueron bastante intensos.

Jely confesó que este fuerte virus se le complicó tanto que, al final, no hubo más remedio que llevarla a internar a una clínica.

Entre los síntomas que padeció mencionó fiebre, dolores corporales y otros malestares que terminaron afectando seriamente su estado de salud.

"Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio", escribió la actriz.

La jurado de Yo Soy dejó en claro que no se trató de un cuadro leve. Incluso contó que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras continuaba con su proceso de recuperación y era monitoreada por los especialistas.

Así fueron los días de Jely Reátegui en clínica

Con su característico sentido del humor, pese al difícil momento que atravesaba, Jely Reátegui también quiso mostrar cómo fueron sus días durante la hospitalización. En las imágenes compartidas se le observa pasando el proceso entre distintos espacios de la clínica.

"Días en mi cuarto, días en ucin, días en otro cuarto, mosquitero 3000, cables collar, control mental, descontrol, sáquenme de aquí, fragilidad, familia, amigos, awita de coco, plumones, granadilla, dime quién eres y canta", agregó en su publicación.

Después de varios días internada, finalmente llegó la noticia que tanto esperaba. Jely Reátegui recibió el alta médica este viernes 25 de septiembre y aprovechó el momento para agradecer y pedir a sus seguidores que tomen precauciones frente a esta enfermedad.

"Me dio dengue. Me agarró feo y me asusté. Cuídense, por favor y tomen sus precauciones. Hoy me dieron de alta y pienso cosas", señaló la actriz tras dejar la clínica.

De esta manera, Jely Reátegui explicó que su ausencia de Yo Soy estuvo relacionada con el fuerte cuadro de dengue que enfrentó. La dolorosa enfermedad provocó que permaneciera internada varios días e incluso pasara por UCI.