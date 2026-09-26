Papa León XIV en Perú: Gobierno transfiere S/ 1.8 millones a municipios para limpieza por visita del santo padre

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autorizó la transferencia de S/ 1.8 millones a favor de los gobiernos locales para financiar los servicios de limpieza pública y recojo de residuos durante la visita del papa León XIV al Perú.

Municipios reforzarán limpieza pública por visita del Papa

La visita del papa León XIV al Perú ya genera expectativa entre las autoridades y la ciudadanía. El Gobierno viene coordinando diversas acciones para recibir al Santo Padre, cuya llegada está prevista para noviembre de este 2026, en un acontecimiento que también tendrá impacto en distintas actividades económicas y en la organización de los espacios públicos.

En medio de esta situación y los preparativos que vienen realizando cada región que visitará el Papa, se dio a conocer en la mañana de este sábado 26 de septiembre, el Decreto Supremo N.° 203-2026-EF mediante el boletín de Normas Legales de El Peruano, donde se autorizó la transferencia de S/ 1.8 millones a los siguientes municipios distritales:

De Zaña, La Victoria y Pimentel , y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque.

, y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque. Las municipalidades distritales de Yarinacocha y Manantay, en Ucayali.

en Ucayali. La Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en Cajamarca.

Expectativa y preparativos para recibir al papa León XIV

De acuerdo a la disposición, el dinero será transferido desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los gobiernos locales deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante resolución dentro de los cinco días calendario de la vigencia del decreto.

El dinero irá destinado a los trabajos de limpieza pública y manejo de residuos sólidos, debido a la concentración de personas que se espera en los lugares donde se desarrollarán las actividades.

¿Cuándo llegará León XIV al Perú?

Cabe destacar que la visita del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, periodo en el que realizará un recorrido pastoral por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

De acuerdo con el itinerario oficial, León XIV arribará el miércoles 11 a la Base Aeronaval del Callao a las 5:30 p.m. Posteriormente, recibirá una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p.m. Luego, sostendrá un encuentro con la presidenta de la república, Keiko Fujimori, para seguidamente seguir con el recorrido en el interior del país.

El acontecimiento tendrá especial significado debido al vínculo que el pontífice mantiene con el Perú, país donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa.

En ese contexto, las autoridades continúan coordinando las acciones necesarias para garantizar una adecuada organización durante la visita del papa León XIV al Perú. La limpieza de los espacios públicos y el manejo de residuos, serán aspectos clave para recibir a los miles de ciudadanos y visitantes que participarán en las actividades programadas.