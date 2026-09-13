Sunafil protegerá identidad de gestantes: podrán denunciar infracciones laborales de forma anónima

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las trabajadoras gestantes pueden presentar denuncias laborales con reserva de identidad, como una medida para protegerlas frente a posibles represalias de sus empleadores.

Esta alternativa busca facilitar que las trabajadoras comuniquen presuntas vulneraciones de sus derechos laborales sin exponer inicialmente sus datos personales durante las actuaciones de fiscalización correspondientes.

Reclamos pueden ser virtuales

Las denuncias pueden presentarse de manera presencial o mediante los canales virtuales habilitados por Sunafil. En ambos casos, la trabajadora puede solicitar que su identidad sea mantenida en reserva.

Para iniciar el procedimiento, se debe proporcionar información que permita identificar al empleador, como la razón social, el número de RUC y la dirección del centro de trabajo.

La medida resulta especialmente relevante ante situaciones en las que una trabajadora pueda temer consecuencias laborales luego de comunicar una presunta infracción cometida por su empleador.

Casos ya fueron reportados

De acuerdo con la información difundida por Sunafil, en Puno se registraron 10 denuncias laborales vinculadas con trabajadoras gestantes durante 2026.

Entre los hechos reportados figuran presuntos despidos injustificados y diferencias en las remuneraciones, situaciones que pueden afectar los derechos de las trabajadoras durante el periodo de gestación.

No obstante, Sunafil precisó que existen condiciones específicas para mantener la reserva de identidad. Si la trabajadora ya fue despedida y no mantiene vínculo laboral con la empresa, deberá levantarse dicha reserva para realizar las verificaciones correspondientes.

De esta manera, la entidad busca que las trabajadoras gestantes cuenten con una vía para comunicar posibles incumplimientos laborales, mientras se establecen mecanismos que permitan investigar los hechos denunciados.