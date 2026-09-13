Arequipa: ministro de Defensa supervisa helicópteros que apoyarán respuesta ante El Niño

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó la capacidad operativa de los helicópteros del Ejército que podrán ser empleados ante eventuales emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

La inspección se realizó en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (Cemae), ubicado en la base aérea La Joya, en Arequipa, donde se desarrollan trabajos de mantenimiento de aeronaves de la serie MI, entre ellas los modelos MI-17 y MI-171.

Buscan mantener operatividad

Durante el recorrido, Belaunde resaltó las capacidades técnicas y tecnológicas del Cemae y explicó que el mantenimiento de los helicópteros se realiza de acuerdo con sus horas de vuelo y requerimientos operativos.

El titular del Mindef señaló que estas labores forman parte de un trabajo permanente destinado a garantizar que las aeronaves se encuentren disponibles para responder ante una emergencia.

Asimismo, destacó que el Ejército y el Cemae continúan trabajando para mantener operativa esta flota pese a las dificultades generadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y las restricciones comerciales derivadas de las sanciones contra ese país.

Destinan más presupuesto

El ministro también destacó la reciente aprobación de una transferencia superior a S/283 millones para fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas frente a emergencias y al fenómeno El Niño.

Estos recursos permitirán asegurar la disponibilidad de helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea, además de atender requerimientos de combustible y lubricantes de la Marina de Guerra.

Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con 23 helicópteros operativos, y el objetivo es llegar a 30 hasta diciembre. También disponen de 116 compañías de intervención rápida, cuatro equipos especializados de búsqueda y rescate, tres hospitales de campaña y 255 camiones.

Los helicópteros inspeccionados tienen como misión principal realizar operaciones militares; sin embargo, también podrán ser puestos a disposición del Estado ante emergencias, principalmente para transportar ayuda, evacuar personas y atender a poblaciones que puedan quedar aisladas.

De esta manera, el Ministerio de Defensa busca reforzar la capacidad de respuesta del país ante El Niño, mediante aeronaves y otros recursos que permitan actuar con rapidez frente a posibles desastres.