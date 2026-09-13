La Línea 2 avanza: Estación Central termina el 100% de sus obras civiles y se prepara para conectar con el Metropolitano

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un importante avance al concluir el 100% de sus obras civiles. Con la estructura subterránea terminada, el proyecto se concentra ahora en las labores de equipamiento electromecánico, arquitectura interior y restitución de las zonas viales y peatonales que fueron intervenidas durante la ejecución de la megaobra.

Estación Central deja atrás las obras civiles

Los trabajos en la estación avanzan con la instalación de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo y sistemas de iluminación. Estas labores forman parte de la implementación necesaria para que la infraestructura pueda recibir a los usuarios cuando entre en funcionamiento.

En paralelo, el personal encargado de la arquitectura trabaja en la colocación de los acabados verticales de la estación. La restitución de la superficie también se encuentra en su última etapa, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación vial y peatonal en los alrededores de la infraestructura.

La culminación de las obras civiles representa un paso importante para una estación que tendrá un papel estratégico en el sistema de transporte de Lima. Su ubicación permitirá conectar la Línea 2 del Metro con el Metropolitano, facilitando la integración de ambos servicios y el desplazamiento de pasajeros entre distintos sectores de la ciudad.

¿Cuándo terminará la Línea 2 del Metro?

El avance de la Estación Central se desarrolla dentro del progreso integral de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que se encuentra alrededor del 84%. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) mantiene como proyección la culminación del tramo 1B en el año 2028.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó en el Canal Online de la Agencia Andina que este tramo comprende el recorrido entre la estación San Juan de Dios, ubicada en el este de Lima, y la plaza Bolognesi, en el centro de la ciudad. La proyección busca concretar una conexión estratégica entre Ate, el Centro de Lima y posteriormente el Callao.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la llegada del proyecto en 2028 no significa necesariamente que todas las estaciones del tramo estén operativas en esa fecha. La operación completa de la red está proyectada para finales de 2029.

Cambios en el tránsito del Centro de Lima

En agosto, se reabrieron dos carriles de Paseo Colón, también conocida como avenida 9 de Diciembre, desde el jirón Washington hasta la Plaza Grau. Esta reapertura permitió el retorno de los buses del Corredor Morado a dicho tramo.

Por su parte, los vehículos particulares y el transporte público convencional continuarán circulando por la avenida 28 de Julio, mientras avanzan las obras y la recuperación de los espacios intervenidos.

La culminación de las obras civiles de la Estación Central marca un avance relevante para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El proyecto se acerca a una nueva etapa de implementación, aunque la puesta en servicio de la estación y la conexión con el Metropolitano dependerán de la culminación de los trabajos restantes y de las proyecciones oficiales de operación.