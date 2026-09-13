Décimo friaje se registrará en la selva desde este fin de semana: lluvias y vientos podrían alcanzar hasta 50 km/h

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La selva peruana afrontará un nuevo episodio de descenso de temperaturas con la llegada del décimo friaje del año. El fenómeno meteorológico, previsto desde hoy hasta mañana lunes 14 de septiembre, estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y vientos fuertes que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Selva soportará lluvias y fuertes vientos

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 363, emitido con nivel de alerta naranja , las condiciones climáticas afectarán a diez departamentos del país. El organismo especializado señaló que las temperaturas máximas variarán según la zona de la selva, por lo que los pobladores deberán mantenerse atentos a los cambios del tiempo y a las recomendaciones de las autoridades.

En la selva norte se esperan valores cercanos a los 27 °C, mientras que en la selva centro los termómetros marcarán alrededor de 28 °C. Para la selva sur, las temperaturas máximas llegarían a los 26 °C.

Estas cifras no significan que el frío deje de representar un riesgo, pues el evento también incluye precipitaciones y ráfagas de viento que pueden modificar la sensación térmica y generar condiciones adversas.

Los departamentos comprendidos en el pronóstico son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. La alerta naranja implica que la población debe mantenerse informada y preparada ante la posibilidad de que el fenómeno ocasione afectaciones.

📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 13 al 14 de septiembre, se prevé el descenso de la temperatura diurna en la selva asociado al décimo friaje del año. ✅Este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/psvJUOVhbu https://t.co/irQ0LKXjRi September 11, 2026

Indeci pide protegerse del cambio de temperatura

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados al friaje. Entre las principales indicaciones se encuentra evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y proteger la cabeza, el rostro y la boca para disminuir el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y prestar especial atención a los niños y adultos mayores. En caso de presentar síntomas de una infección respiratoria, la entidad recomienda acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

El Indeci también sugiere consumir bebidas calientes y alimentos que contribuyan a mantener la energía durante el periodo de frío. La población debe almacenar en lugares seguros los alimentos y el agua potable, además de mantenerse informada mediante los canales oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones necesarias ante posibles emergencias.

El décimo friaje del año exige que las familias de la selva peruana tomen precauciones frente a las lluvias, el viento y los cambios de temperatura. La prevención y la atención oportuna de los síntomas respiratorios serán claves para reducir los riesgos durante este evento meteorológico.