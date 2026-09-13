Presentan proyecto de ley para sancionar hasta con cadena perpetua a policías por participar en actos criminales

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La diputada de la bancada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino Casavilca, presentó un proyecto de ley con la finalidad de agravar las penas contra los delitos que cometan los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe señalar que, la modificatoria que plantea se enmarca en la Proposición Legislativa N.º 197-2026-2031-CD, presentada el viernes 11 de septiembre en la plataforma institucional del Congreso de la República.

Penas alcanzarían hasta la cadena perpetua

De acuerdo con lo presentado por la parlamentaria del partido de izquierda, se busca modificar el artículo 46-A del Código Penal, Decreto Legislativo N°635, proponiendo que si los agentes de las Fuerzas Armadas y de la PNP utilizan las armas proporcionadas por el Estado para cometer un hecho punible, el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de 35 años de pena privativa de libertad.

Del mismo modo, si en el ejercicio de sus funciones u omitiendo sus deberes funcionales o extralimitándose en ellos, si lo efectivos policiales cometen los delitos de homicidio simple, asesinato, feminicidio, sicariato, lesiones graves, secuestro, extorsión o colusión agravada, peculado con agravantes, malversación con agravantes, cohecho transnacional u otro que revista gravedad en los delitos contra el patrimonio o contra la humanidad o contra la administración pública, la pena aplicable es la cadena perpetua.

"Durante los últimos años, el Perú ha experimentado una expansión de la criminalidad y delincuencia que no ha tenido un regulador efectivo capaz de frenarla. Dentro de este contexto, existe una situación que reviste especial atención: la participación de miembros de la Policía Nacional en hechos delictivos, particularmente cuando para ello utilizan las atribuciones, información, autoridad o medios que el propio Estado les confiere para combatir la delincuencia", menciona la parlamentaria en su exposición de motivos.

Proposición legislativa.

Sustento de la modificación normativa

Según lo señalado por la diputada de Juntos por el Perú, la modificación del artículo 46-A del Código Penal resulta necesaria para combatir las anticonductas policiales que se vienen presentado, tomando como referencia el caso "Los Incorregibles de San Juan de Miraflores" del año 2025, por ejemplo.

Asimismo, agrega, que la propuesta busca responder al mayor desvalor de estas conductas y reforzar la protección de la seguridad ciudadana, la autoridad del Estado y la legitimidad de la institución policial.

"Esta necesidad adquiere especial urgencia en un contexto nacional en el que, la criminalidad, el sicariato y la delincuencia ocupan de manera recurrente un lugar central entre las principales preocupaciones de la ciudadanía", puntualiza el texto.

De esta manera, desde la bancada de Juntos por el Perú proponer endurecer las penas contra los policías que se pongan al margen de la ley.