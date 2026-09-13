Fallece la madre de Hernán Barcos: el delantero de Sporting Cristal le dedicó emotivo mensaje

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, confirmó el fallecimiento de su madre a través de una publicación en sus redes sociales, donde le dedicó un sentido mensaje de despedida.

El futbolista argentino recordó a su madre como "el pilar" y la estructura de toda su familia, además de destacar las enseñanzas, el amor y la fortaleza que le transmitió durante su vida.

Hernán Barcos hizo una publicacion confirmando la partida de su madre (Captura)

Ya había hablado de su salud

El fallecimiento se produce semanas después de que Barcos revelara que su madre atravesaba un delicado estado de salud. La situación familiar incluso había influido en el estado emocional del jugador durante las últimas semanas.

A inicios de agosto, luego de marcar su primer gol con Sporting Cristal ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura, el delantero explicó que sus lágrimas no se debían únicamente a la emoción por haber anotado.

Barcos se emocionó hasta las lágrimas tras marcarle a Juan Pablo II

En aquella oportunidad, Barcos contó que había pasado una semana difícil debido a una situación relacionada con la salud de su madre, aunque evitó brindar mayores detalles sobre su estado.

"Te voy a extrañar siempre"

Tras confirmar la noticia, el atacante recordó el vínculo que mantenía con su madre y resaltó el legado que dejó en todos sus familiares. Barcos expresó públicamente el dolor que siente por ya no tenerla físicamente junto a él y aseguró que sus enseñanzas permanecerán presentes en su familia.

El delantero también aprovechó su mensaje para agradecerle por las experiencias y aprendizajes que compartieron a lo largo de su vida, antes de despedirse con unas palabras de cariño.

La publicación recibió rápidamente mensajes de apoyo de sus seguidores y personas vinculadas al fútbol, quienes acompañaron al jugador en este difícil momento.

Así, Hernán Barcos afronta una dolorosa pérdida familiar, mientras continúa su etapa profesional con Sporting Cristal. El futbolista decidió recordar a su madre destacando el papel fundamental que tuvo en su familia y el legado que dejó entre sus seres queridos.