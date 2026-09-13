RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Desvío vehicular este domingo

Cierran temporalmente tramo de la Costa Verde hoy, domingo 13 de septiembre, por maratón: conoce las rutas de desvío

La Municipalidad de San Miguel informó que un tramo de la Costa Verde permanecerá cerrado temporalmente este domingo 13 de septiembre por la realización de la media maratón Run & Fun 2026.

Cierre de la Costa Verde
Cierre de la Costa Verde Composición Exitosa

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Un tramo del circuito de playas de la Costa Verde permanecerá cerrado temporalmente este domingo 13 de septiembre debido a la realización de la media maratón Run & Fun 2026. La medida busca garantizar la seguridad de los deportistas y asistentes durante el desarrollo de la competencia, que recorrerá sectores de Magdalena del Mar, San Miguel y el Callao.

Costa Verde tendrá cierre por maratón Run & Fun 2026

La restricción comprende desde la bajada a Marbella, en Magdalena del Mar, hasta la avenida Miguel Grau, en el Callao. La Municipalidad de San Miguel, por su parte, comunicó que el desvío vehicular temporal se desarrollará desde las 4:30 a. m. hasta las 10:30 a. m.

Durante este periodo, los conductores deberán planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar ingresar al tramo restringido. La competencia incluye una media maratón y una carrera de 10 kilómetros, por lo que se prevé la presencia de participantes y personal de apoyo en distintos puntos del recorrido.

La organización recomendó revisar el mapa de desvíos y tomar precauciones para reducir las demoras durante la jornada deportiva.

Puede ser una imagen de mapa, coche y texto que dice "COMUNICADO DE DESVIO VEHICULAR Layenda --. Limite Distrital o accBacBpar μor eventa interfurida Des DesvIO Oeste-E Este Desvio Este- Oeste Sentido norte asu α sur Av. Costanera Av. Bertolotto Jr. Comandante Espinar -Αν. Antonio José de Sucre Jr. Diego Ferré Av. del Ejércio Bajada Marbella Sentido sur Subida Av. Brasil -Jr. Diego Ferré norte Jr. Tacna Jr. Salaverry -Jr. Federico Gallese Av. La Paz DOMINGO SETIEMBRE 13 DE 4:30 A. M. HASTA 10：30 A. M. MUNICIPALIDAD San Miguel"

La Línea 2 avanza: Estación Central termina el 100% de sus obras civiles y se prepara para conectar con el Metropolitano
Lee también

La Línea 2 avanza: Estación Central termina el 100% de sus obras civiles y se prepara para conectar con el Metropolitano

Estas son las rutas alternas para hoy domingo 13 de septiembre

Para facilitar la circulación, se habilitarán rutas alternas en ambos sentidos. En el sentido norte a sur, los conductores podrán utilizar:

  • La avenida Costanera
  • La avenida Bertolotto
  • El jirón Comandante Espinar
  • La avenida Antonio José de Sucre
  • El jirón Diego Ferré
  • La avenida del Ejército 
  • La bajada Marbella.

En el sentido sur a norte, la ruta alterna comprende:

  • La subida por la avenida Brasil
  • El jirón Diego Ferré
  • La avenida Costanera
  • El jirón Salaverry
  • El jirón Federico Galese
  • La avenida La Paz, hasta conectar nuevamente con la avenida Miguel Grau.

Medalla Oficial del Run & Fun powered by New Athletic 2026

Migraciones entregará Carnés de Extranjería el sábado 19 de septiembre: revisa aquí si ya está listo para recoger
Lee también

Migraciones entregará Carnés de Extranjería el sábado 19 de septiembre: revisa aquí si ya está listo para recoger

Según lo informado por los organizadores, una vez culminada la competencia se realizará la reapertura progresiva del tramo de aproximadamente 10 kilómetros para los vehículos que circulan de sur a norte, desde Miraflores con dirección al Callao.

Durante el recorrido se contará con personal de la organización y agentes de la Policía Nacional en las principales intersecciones, quienes orientarán a los conductores sobre las vías alternas y apoyarán en la aplicación del plan de desvío.

El cierre temporal de la Costa Verde permitirá el desarrollo seguro de la maratón Run & Fun 2026, pero también generará modificaciones en el tránsito durante las primeras horas del domingo. Los conductores deben revisar las rutas alternas, salir con anticipación y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos.

Temas relacionados Cierre Costa Verde Magdalena maratón San Miguel

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA