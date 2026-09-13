Cierran temporalmente tramo de la Costa Verde hoy, domingo 13 de septiembre, por maratón: conoce las rutas de desvío

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un tramo del circuito de playas de la Costa Verde permanecerá cerrado temporalmente este domingo 13 de septiembre debido a la realización de la media maratón Run & Fun 2026. La medida busca garantizar la seguridad de los deportistas y asistentes durante el desarrollo de la competencia, que recorrerá sectores de Magdalena del Mar, San Miguel y el Callao.

Costa Verde tendrá cierre por maratón Run & Fun 2026

La restricción comprende desde la bajada a Marbella, en Magdalena del Mar, hasta la avenida Miguel Grau, en el Callao. La Municipalidad de San Miguel, por su parte, comunicó que el desvío vehicular temporal se desarrollará desde las 4:30 a. m. hasta las 10:30 a. m.

Durante este periodo, los conductores deberán planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar ingresar al tramo restringido. La competencia incluye una media maratón y una carrera de 10 kilómetros, por lo que se prevé la presencia de participantes y personal de apoyo en distintos puntos del recorrido.

La organización recomendó revisar el mapa de desvíos y tomar precauciones para reducir las demoras durante la jornada deportiva.

Estas son las rutas alternas para hoy domingo 13 de septiembre

Para facilitar la circulación, se habilitarán rutas alternas en ambos sentidos. En el sentido norte a sur , los conductores podrán utilizar:

La avenida Costanera

La avenida Bertolotto

El jirón Comandante Espinar

La avenida Antonio José de Sucre

El jirón Diego Ferré

La avenida del Ejército

La bajada Marbella.

En el sentido sur a norte, la ruta alterna comprende:

La subida por la avenida Brasil

El jirón Diego Ferré

La avenida Costanera

El jirón Salaverry

El jirón Federico Galese

La avenida La Paz, hasta conectar nuevamente con la avenida Miguel Grau.

Según lo informado por los organizadores, una vez culminada la competencia se realizará la reapertura progresiva del tramo de aproximadamente 10 kilómetros para los vehículos que circulan de sur a norte, desde Miraflores con dirección al Callao.

Durante el recorrido se contará con personal de la organización y agentes de la Policía Nacional en las principales intersecciones, quienes orientarán a los conductores sobre las vías alternas y apoyarán en la aplicación del plan de desvío.

El cierre temporal de la Costa Verde permitirá el desarrollo seguro de la maratón Run & Fun 2026, pero también generará modificaciones en el tránsito durante las primeras horas del domingo. Los conductores deben revisar las rutas alternas, salir con anticipación y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos.