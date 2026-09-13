Día Nacional del Pan con Chicharrón: conoce AQUÍ la ruta gastronómica en el Centro Histórico de Lima

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 13 de septiembre, el país conmemora el Día Nacional del Pan con Chicharrón, una celebración que pone en valor una de las preparaciones más queridas de la gastronomía nacional.

El tradicional sánguche, conocido por combinar chicharrón de cerdo, camote y salsa criolla dentro de un pan, tiene una fecha especial para reconocer su historia y su presencia en las mesas peruanas.

La conmemoración se realiza cada segundo domingo de septiembre y busca preservar una tradición culinaria transmitida de generación en generación. Asimismo, destaca la importancia de los productos nacionales vinculados con su preparación y promueve el consumo de carne de cerdo peruano.

El reconocimiento oficial de esta fecha corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que estableció el Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano mediante la Resolución Ministerial N.° 2439348-1. La iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica del país y reconocer el trabajo de quienes participan en la cadena productiva porcina.

🥖🐷 En el Día del Pan con Chicharrón, el Midagri destaca a nuestros productores, protagonistas del sabor que llega a nuestras mesas con lo mejor del campo peruano. 🇵🇪🌱 Hoy, disfrutemos este clásico de nuestra gastronomía. pic.twitter.com/rWkQKe6RuZ — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) September 13, 2026

Siete lugares para disfrutarlo en Lima

La celebración también tendrá una propuesta especial en el Centro Histórico de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima preparó una ruta gastronómica que reúne a siete restaurantes y sangucherías ubicados en diferentes puntos de esta zona de la capital.

Los establecimientos que forman parte del recorrido son El Chinito, La Tapada, Manhattan, Damero, Pancho Fierro, R18 y Lima 141. La iniciativa permite a los visitantes recorrer espacios representativos del centro de la ciudad y realizar paradas para disfrutar del tradicional pan con chicharrón.

La propuesta combina gastronomía y patrimonio urbano, por lo que representa una alternativa para quienes buscan celebrar la fecha con un recorrido por las calles del Centro Histórico y un desayuno criollo.

Una tradición que impulsa al sector porcino

La celebración también guarda relación con la actividad porcina peruana. Según datos del Midagri, durante 2025 la producción nacional de carne de cerdo alcanzó las 217 623 toneladas. En ese mismo periodo, la población porcina llegó a 3 702 587 ejemplares y el sector registró una estimación de 419 702 porcicultores.

Lima concentró el 44% de la producción nacional, mientras que La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco también destacaron dentro de esta actividad. Estas cifras reflejan la importancia de una cadena productiva que involucra a miles de familias y abastece a diversos mercados del país.

El pan con chicharrón, además, ganó reconocimiento internacional en 2025 al obtener el primer lugar en el Mundial de Desayunos, un concurso virtual que reforzó su presencia como uno de los referentes de la cocina peruana.

El Día Nacional del Pan con Chicharrón representa una oportunidad para celebrar una tradición que forma parte de la identidad gastronómica peruana. La ruta del Centro Histórico permite disfrutar de este sánguche mientras se recorre el corazón de Lima, en una jornada que reconoce tanto a los cocineros como a los productores nacionales.