PRODUCE: informe confirma que flota extranjera opera fuera de las 200 millas del mar peruano

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/09/2026
De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) se informó que, ninguna embarcación pesquera de bandera extranjera ha ingresado al dominio marítimo peruano para realizar actividades pesqueras.
Reporte confirma que ninguna flota extranjera opera dentro del mar peruano
El sector aseguró que no se ha detectado el ingreso de ninguna nave pesquera extranjera al dominio marítimo nacional desde 2024. Esta información fue confirmada a través del seguimiento permanente realizado por el Centro de Control del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT).
Dicho sistema permite conocer en tiempo real la posición y desplazamiento de embarcaciones nacionales y extranjeras, lo que posibilita determinar con precisión si se encuentran dentro de las 200 millas del dominio marítimo peruano o en aguas internacionales.
En ese sentido, PRODUCE aclaró que la presencia de una flota extranjera frente al litoral peruano no significa necesariamente que estas embarcaciones hayan ingresado al mar nacional.
Coordenadas fueron verificadas
El sector también se pronunció sobre un reciente video difundido en redes sociales, en el que se alertaba sobre la presencia de una flota extranjera frente a la costa peruana.
Tras verificar las coordenadas consignadas en el material, correspondientes, se determinó que el punto se encuentra a 274.15 millas náuticas de la costa peruana. Asimismo, la flota extranjera identificada se ubica aproximadamente a 266 millas náuticas, por lo que permanece fuera del dominio marítimo nacional.
En esta misma zona operan más de 50 embarcaciones pesqueras artesanales peruanas que cuentan con SISESAT, lo que confirma que se trata de una zona de actividad pesquera en Alta Mar.
Incluso, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que el sistema permite conocer la ubicación de cada embarcación y detectar cualquier eventual ingreso a aguas peruanas.
"Desde la entrada en vigencia de las medidas de control implementadas en 2024, no se ha detectado el ingreso de ninguna embarcación pesquera de bandera extranjera al dominio marítimo peruano", afirmó.
Trabajo conjunto
El monitoreo incluye las 200 millas del dominio marítimo nacional y las 20 millas adyacentes de Alta Mar, en coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú.
PRODUCE precisó que cualquier fotografía, video o denuncia sobre una supuesta incursión extranjera debe ser contrastada con la información satelital antes de afirmar que una embarcación ingresó al mar peruano.
Finalmente, el seguimiento diario de las flotas se encuentra disponible para consulta pública a través del portal de transparencia institucional.