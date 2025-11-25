Sunarp lanza convocatoria laboral en Lima y otras regiones con sueldos de hasta S/4,500: Conoce AQUÍ cómo postular

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/11/2025
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) se encuentra en búsqueda de profesionales de diversos sectores que puedan cubrir las vacantes que han aperturado en noviembre con sueldos de hasta S/4.500. En la siguiente nota descubre cómo postular a estos puestos laborales y los requisitos con los que cuenta.
Sunarp ofrece trabajo para profesionales
Las personas que se encuentran en búsqueda de empleo o quizá en su primera experiencia laboral, contarán con la oportunidad de postular a esta nueva oferta de trabajo que ofrece Sunarp.
La institución adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) abrió 12 convocatorias CAS (Contrato Administrativo de Servicio) para cubrir plazas en sus sedes de Lima y otras regiones.
Estos trabajos están destinados a aquellos profesionales titulados, bachilleres y técnicos de las carreras de Derecho, Contabilidad, Administración Bancaria, Ingeniería de Sistemas, Informática, Psicología, entre otras. La convocatoria está abierta solo hasta el 25 de noviembre y en otros casos hasta el 4 de diciembre.
Las plazas laborales
Los puestos ofrecidos por la entidad varían dependiendo de la profesión. A continuación las 12 plazas disponibles:
- Analista Registral: En Ucayali dirigido a bachilleres en Derecho con sueldo de S/ 3.000
- Digitador Jurídico: En Lima dirigido a bachilleres en Derecho con sueldo de S/ 2.500
- Asistente de Tesorería: En Lima dirigido a egresados técnicos en Contabilidad, Administración o Administración Bancaria con sueldo de S/ 3.700
- Abogado Registral: En Ica dirigido a titulados universitarios en Derecho con sueldo de S/ 2.500
- Analista de Control de Producción: En Piura con sueldo de S/2.700.
- Analista de Capacitación: En Lima dirigido a titulados en Psicología con sueldo de S/4.500.
- Analista de Tesorería: En Cusco con sueldo de S/3.000
- Analista de Desarrollo Organizacional: En Chiclayo con sueldo de S/3.500
- Analista Registral: En Cajamarca con sueldo de S/3.200
- Certificador de Publicidad: En Amazonas con sueldo de S/3.500
- Operador de Mesa de Partes: En San Martín con sueldo de S/1.450
- Analista de Bienestar Social: En Tacna con sueldo de S/2.500
¿Cómo postular a los puestos de trabajo de Sunarp?
Sunarp detalla en cada oferta laboral los requisitos indispensables, en determinados casos, como experiencia y cursos extras. Por tal motivo, para que puedas tener mayor información sobre ello puedes ingresar al siguiente LINK y ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Revisa las bases oficiales de la postulación de tu interés.
- Luego, deberás completar el Anexo de Inscripción en formato PDF, foliado y firmado.
- Por último, tendrás que enviar el formulario virtual
Si estás en la búsqueda de trabajo, cuentas con la opción de formar parte de Sunarp, entidad que ha habilitado una nueva convocatoria laboral con 12 plazas en Lima y regiones.