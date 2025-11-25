Sedapal anuncia corte de agua programado para el miércoles, 26 de noviembre: AQUÍ todos los detalles

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte de agua programado en varios distritos de Lima Metropolitana este miércoles, 26 de noviembre.

¿En qué distritos no habrá agua el miércoles?

La empresa estatal informó que el corte será por algunas horas en los distritos de la capital por trabajos de limpieza de reservorio y ejecución de empalme como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento.

En ese marco, dio a conocer la lista de las zonas que se verán afectadas con la medida. Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como almacenar agua desde ya, y, en caso el servicio no se vea restablecido en el horario establecido, comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en Chorrillos

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Santa Teresa de Villa, A.H. Santa Teresita de Villa, A.H. Santa Teresa de Chorrillos, A.H. Viñas de Ate, A.H. Villa Venturo, A.H. Villa Venturito, Coop. Viña de Ate.

A.H. Santa Teresa de Villa, A.H. Santa Teresita de Villa, A.H. Santa Teresa de Chorrillos, A.H. Viñas de Ate, A.H. Villa Venturo, A.H. Villa Venturito, Coop. Viña de Ate. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 97.

Corte en San Juan de Miraflores

Áreas afectadas: A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa. Cuadrante: A.H. 27 de Julio, El Pacífico, Javier Heraud, Rep. Democrática Alemana, Manuel Scorza, Coop. Vivienda La Merced de Lima, 1ro de Junio, Laderas de Villa, 20 de Mayo, San Francisco de Asís, Sarita Colonia, Los Pinos, El Imperio.

A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa. Cuadrante: A.H. 27 de Julio, El Pacífico, Javier Heraud, Rep. Democrática Alemana, Manuel Scorza, Coop. Vivienda La Merced de Lima, 1ro de Junio, Laderas de Villa, 20 de Mayo, San Francisco de Asís, Sarita Colonia, Los Pinos, El Imperio. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 305.

En Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. La Alborada, 2da etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Tiwinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin. Asoc. Vivienda Lecona Leoncio Prado Oeste, Asoc. Vivienda Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuélap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito, C.P. Zapallal Oeste.

A.H. La Alborada, 2da etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Tiwinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin. Asoc. Vivienda Lecona Leoncio Prado Oeste, Asoc. Vivienda Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuélap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito, C.P. Zapallal Oeste. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 390.

En San Martín de Porres

Áreas afectadas: APV. Miguel Grau, APV El Manantial, APV. Juan Carlos Noriega, Asoc. Vivienda Papa Juan Pablo II, Asoc. Los Olivos Villa Residencial, Asoc. Propietarios Arizona, Asoc. Propietarios Urb. Villa Margarita, Asoc. Propietarios Oasis. Asoc. Señor de los Milagros, Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa, Coop. Cajabamba 2da etapa, Coop. Huaytapallana, Coop. de Servicios Múltiples Miguel Grau, Coop. Virgen de Fátima, Urb. El Rosario del Norte, Urb. San Francisco de Cayrán.

APV. Miguel Grau, APV El Manantial, APV. Juan Carlos Noriega, Asoc. Vivienda Papa Juan Pablo II, Asoc. Los Olivos Villa Residencial, Asoc. Propietarios Arizona, Asoc. Propietarios Urb. Villa Margarita, Asoc. Propietarios Oasis. Asoc. Señor de los Milagros, Asoc. Virgen del Sol 1ra etapa, Coop. Cajabamba 2da etapa, Coop. Huaytapallana, Coop. de Servicios Múltiples Miguel Grau, Coop. Virgen de Fátima, Urb. El Rosario del Norte, Urb. San Francisco de Cayrán. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Sector 212.

Es así como Sedapal, a través de sus redes sociales, reporta que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados este miércoles, 26 de noviembre, por el corte de agua.