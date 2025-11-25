¿Buscas trabajo? Minsa lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/12 mil: Conoce AQUÍ cómo postular

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Profesional en búsqueda de trabajo? El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una nueva convocatoria laboral, a través de su portal oficial. Conoce cuáles son los requisitos de los puestos que ofrece con sueldos de hasta S/12 mil.

Oferta laboral en el Minsa: ¿A quiénes va dirigido?

El Minsa, entidad del Estado que tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, ofrece una oportunidad a la ciudadanía para formar parte de su equipo de trabajo en distintas áreas.

Pues bien, de acuerdo, a las bases de la convocatoria, las plazas van dirigidas a personas con secundaria, egresados, bachilleres, titulados, colegiados y con segundas especialidades, de las siguientes profesiones, dependiendo de cada vacante, bajo la modalidad del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios):

Enfermería.

Administración o Contabilidad.

Médico Cirujano.

Carrera de Derecho.

Economía.

Ingeniería de Sistemas.

Gestión Pública, entre otros, que puedes acceder a través de este LINK.

La oferta de trabajo está abierta desde el 4 de diciembre, a través del siguiente enlace: https://convocatorias.minsa.gob.pe/convocatorias, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. No olvides descargar el Formulario de Curriculum Vitae-Anexo N.º 05 y la Declaración Jurada- Anexos N.º 06 previamente completados, a fin de revisar y verificar que toda la información ingresada en el portal de convocatorias se visualice de manera completa.

¿Cuáles son los puestos que ofrece?

Son alrededor de 19 puestos que lanzó la entidad y que te mostramos a continuación para que alistes toda la documentación requerida y consigas una vacante:

Especialista en salud pública con sueldo de hasta S/7 mil.

Conductor de ambulancia con sueldo de S/1.800: Solo necesita tener experiencia de 1 año, secundaria completa, brevete AII-B vigente y constancia de récord de conductor emitido por el MTC.

con sueldo de S/1.800: Solo necesita tener experiencia de 1 año, secundaria completa, brevete AII-B vigente y constancia de récord de conductor emitido por el MTC. Médico con sueldo de S/5 mil, debe acreditar 2 años de experiencia y Serums.

Auxiliar administrativo con sueldo de S/1200 con solo contar con secundaria completa y curso de ofimática nivel básico.

con sueldo de S/1200 con solo contar con secundaria completa y curso de ofimática nivel básico. Abogados con sueldos desde S/3,400 a S/7 mil.

con sueldos desde S/3,400 a S/7 mil. Médico cirujano con sueldo de hasta S/12 mil: Debe ser titulado, colegiado y habilitado. Egresado de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud y/o Salud Pública y/o Administración en Salud y acreditar haber realizado SERUM.

Analista en compensaciones con sueldo de S/5.500.

Requisitos de los puestos en Minsa

Entre algunos de los requisitos solicitados por el Minsa para trabajar con ellos, dependiendo de cada vacante, es contar con cursos y/o estudios de especialización como de mercadero de servicios de salud Y/o auditoría médica, gestión pública, diplomados, saber la Ley del Procedimiento Administrativo General N.º 27444, manejo de Excel, conocimiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, entre otros.

Así que si estás interesado en trabajar en el Minsa, no dudes en seguir los pasos que señala en su página, donde también podrás revisar el instructivo para la postulación.