Empresas de turismo exigen suspender TUUA de conexión de vuelos en el Aeropuerto

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los gremios de turismo del Perú piden la suspensión inmediata del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia para vuelos con conexión internacional en el Jorge Chávez, aprobada por el Ositrán. Esta postura se suma a la de las aerolíneas, quienes impugnarán la medida.

Piden nueva revisión urgente

En un comunicado conjunto, empresas de turismo como CANATUR, CARETUR, APTAE, APOTUR, entre otras, se pronunciaron en contra del pago de la TUUA, cuyo inicio sería este 7 de diciembre, según Lima Airport Partners (LAP).

Los gremios expresaron su preocupación, ya que estas tarifas podrían afectar gravemente la competitividad e imagen del país frente a otros aeropuertos de la región, tal y como señaló la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

Gremios de turismo exhortan al presidente Jerí a dar solución para eliminar la nueva TUUA.

Ante ello, pidieron una reevaluación inmediata de la medida, pues la confianza en las reglas previamente establecidas es indispensable para asegurar la inversión y desarrollo en la cadena turística.

"Desde el sector privado, consideramos que este anuncio aun requiere una nueva revisión estratégica urgente, en concordancia con el respeto a los acuerdos previamente establecidos entre el estado y los actores privados", indicaron.

Invocan a Jerí a eliminar la TUUA

Los gremios se dirigieron al presidente José Jerí planteando que, mientras se realiza esta revisión exhaustiva, el Ejecutivo y al concesionario debería ordenar la suspensión del cobro de la TUUA de Transferencia.

"Exhortamos al Presidente a explorar soluciones consensuadas para eliminar o revisar la nueva TUUA de Transferencia (...) frente a los desafíos actuales del sector aeroportuario y turístico y asegurando el equilibrio financiero del contrato de concesión", precisaron.

La declaración advierte que aplicar la tarifa sin un análisis adicional podría afectar negativamente la experiencia de los pasajeros, en especial de quienes ya compraron sus boletos.

En ese sentido, las asociaciones de turismo pidieron evitar decisiones que aumenten los costos del tránsito aéreo o generen mayor incertidumbre en el mercado.

Al finalizar el pronunciamiento, las organizaciones reiteraron su compromiso con el desarrollo del país y la defensa de la institucionalidad. Subrayaron que la competitividad requiere diálogo, previsión y respeto a los compromisos, e insistieron en la importancia de alcanzar consensos que aseguren un entorno estable para la inversión, el empleo y el turismo nacional.

Los gremios de turismo del país expresaron su preocupación por la nueva TUUA aprobada para conexiones de vuelos y exhortaron al presidente José Jerí a "eliminarla o revisarla" mientras se suspende temporalmente.