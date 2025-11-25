Poder Judicial dictó 28 meses de prisión preventiva contra alias 'El Jorobado' por presunto delito de organización criminal

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 28 meses de prisión preventiva Adam Smith Lucano Cotrina, alias 'El jorobado', quien lideraría la banda delictiva 'Los sanguinarios de la construcción', por el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado.

Prisión preventiva para alias 'el Jorobado'

Esta medida equivalente a 2 años y 4 meses, marca un nuevo capítulo en la lucha estatal contra el crimen organizado en Lima Norte. Fue el Ministerio Público quien informó este martes 25 de noviembre a través de sus plataformas oficiales.

En una publicación en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) el órgano autónomo resaltó que de acuerdo a la "hipótesis de la investigación que está a cargo del fiscal Edwin Velásquez Velasco y sustentada por el fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra", Lucano Cotrina sería el líder de la red delictiva 'Los sanguinarios de la construcción'.

Adicionalmente, indica que esta organización criminal estaría vinculada a actos de extorsión, usurpación de terrenos y obras de construcción. Y que. de acuerdo a las investigaciones, aún seguiría funcionando desde el Penal Ancón 1.

La resolución fue llevada a cabo por el juez Robert Rimachi del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, quien declaró fundado en parte el requerimiento fiscal tras la evaluación de los indicios.

Adicionalmente, el Tercer Equipo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste le imputaron a 'El Jorobado' los delitos de extorsión, homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones seguidas de muerte.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) logró 28 meses de prisión preventiva para Adam Lucano, alias "El jorobado", por el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado.



✅ La hipótesis de la investigación, a cargo... pic.twitter.com/Ndv9GFBSzO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 25, 2025

La condena de 'El Jorobado' y sus núcleos de poder

Adam Smith Lucano Cotrina es considerado uno de los criminales más temidos del país. Su historial criminal se remonta a 2007 cuando fue encarcelado en el penal de Huaral tras ser acusado de extorsiones, tráfico de tierras y robo agravado.

Posteriormente, tras obtener libertad, continuó ligado al mundo del hampa y sembró terror en distritos como Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, entre otros. Inclusive en 2024 retornó a la cárcel por 14 procesos abiertos.

Hoy purga condena de 15 años por tenencia ilegal de armas, pese a ello la Fiscalía sostiene que dirige a 'Los Injertos del Cono Norte' desde el penal.Asimismo, se reveló que mantenía una rivalidad con Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', debido al control de extorsiones.

También, las pesquisas determinaron que tenía vínculos con municipalidades como Carabayllo y Callao a través de una red de 'empresas fantasma' que ganaban licitaciones ilícitas.

Como vemos, el Poder Judicial dictó 28 meses de prisión preventiva contra Adam Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', por el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado. Este sujeto sería líder la banda delictiva 'Los sanguinarios de la construcción'.