Diego Armando Maradona: A cinco años de la muerte del 'D10S' y una presunta negligencia sin esclarecer

Este 25 de noviembre se conmemora un año más de la muerte de Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, la memoria del 'D10S' no descansa en paz, debido a la investigación por negligencia por parte del personal de salud que lo atendía.

La partida inesperada del 'Diego'

Una parte del brillo del mundo se perdió aquella mañana del miércoles de hace cinco años, cuando diversos medios argentinos informaban sobre la descompensación del campeón del Mundo en México 1986. Pese a los intentos por reanimarlo, su deceso se confirmó solo unas horas después.

Esta noticia tuvo una repercusión no solo en el ámbito futbolístico, trascendiendo más allá del deporte, debido a la relevancia que tuvo el 'Diego' como figura mediática. Personalidades e hinchas dedicaron un sinfín de homenajes al astro que llevó el fútbol a niveles nunca antes vistos.

Historia de Messi en Instagram.

Un lustro después, las muestras de afecto a la memoria de Maradona no cesan y su principal heredero en el fútbol, Lionel Messi, se manifestó en redes sociales. El capitán albiceleste dedicó una historia en la que se le aprecia abrazado por el '10' en su etapa como entrenador, durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Boca Juniors, el club de donde dio el salto a la fama, también se unió al homenaje, mediante un video en sus canales oficiales. En el clip se aprecia a varias personas dejando flores a una estatua suya en La Bombonera y una leyenda que dice: "Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá".

Presunta negligencia en su muerte

Hasta el momento, hay ocho imputados en el deceso del exjugador y entrenador, entre los que se encuentran médicos, enfermeros y otros colaboradores. Una de las acusadas es la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien lo tenía bajo sus cuidados y que hoy es señalada de dejarlo morir. No obstante, el juicio está suspendido.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren la ubican como una de las responsables en el caso de negligencia porque su tarea era controlar sus signos vitales. Su deber era revisarlo a las 6.00 de la mañana, pero al despertar a media mañana, fue demasiado tarde.

Este 25 de noviembre se conmemoran cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona. Este hecho que enlutó al mundo del deporte, no ha sido esclarecido, debido a acusaciones de negligencia por parte del personal a su cargo.