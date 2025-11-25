¡NUEVO ESCÁNDALO! Miss Universo: Emiten orden de arresto a copropietaria del certamen de belleza por fraude

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo episodio de tensión sacude al mundo de los certámenes de belleza tras conocerse que la justicia tailandesa emitió una orden de arresto contra Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, copropietaria del Miss Universo por un caso penal por un presunto fraude.

Escándalo en el Miss Universo

Luego de que la también empresaria no compareciera este martes 25 de noviembre ante el tribunal de Bangkok South Kwaeng para escuchar la sentencia en un caso penal por presunto fraude conjunto valorado en cerca de un millón de dólares.

Jakrajutaip es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, el cual adquirió el Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, cuya sede se encuentra en New York.

La considerada por Forbes como una de las mejores transgénero más ricas del mundo, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, lugo de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuna Jakrajutatip.

A raíz de ello, la compañía explicó que la mujer de negocios había sido acusada de "cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas" respecto a los estados financieros del conglomerado en el año 2023.

Del mismo modo, la empresaria de 46 años es sindicada por no mantener registros "completos, precisos y veraces" durante el primer trimestre de 2024. En este tiempo, JKN vendió el 50% de las acciones del Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del concurso de belleza.

No hay relación con elección de Fátima Bosch

Pese a su dimisión en junio del presente año de JKN, 'Anne' Jakrajutatip mantuvo una relación cercana con Miss Universo hasta finales de octubre. No obstante, en noviembre dejó de ser vista en público, ello generó que se susciten una serie de especulaciones sobre una presunta salida del país.

Al respecto, las autoridades tailandesas dejaron en claro que este caso no guarda relación con la controversia que gira en torno a la elección de la flamante ganadora del Miss Universo 2025, Fátima Bosch, representante de México, quien ha sido duramente señalada de no merecer el título.

Lo que sí vale indicar es que, la justicia de Tailandia ha decidido que el caso continúe en ausencia por lo que podría avanzar bajo la figura de rebeldía si Jakrajutatip no se presenta.

