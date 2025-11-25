Delia Espinoza: PJ declaró improcedente pedido de definir fecha y hora de su restitución en la Fiscalía

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, declaró improcedente el pedido de Delia Espinoza para establecer el día y hora para efectuar su restitución.

Rechazó pedido de Delia Espinoza

En la Resolución Nro.-12., con fecha 25 de noviembre de 2025, el juzgado declaró como improcedente el pedido presentado por Delia Espinoza donde solicitaba que se fije fecha y hora para ejecutar la medida cautelar. El escrito tuvo como fecha este 25 de noviembre.

"Se declara improcedente de plano el "pedido de habilitación de día y hora para la ejecución de la medida cautelar ordenada en autos", precisa el documento.

Declaran improcedente pedido de Delia Espinoza

El Juzgado precisó que las decisiones emitidas por los jueces cuentan con un "debido análisis" y por tal razón, conforme a lo dispuesto, declararon improcedente el pedido realizado por Delia Espinoza.

Sin embargo, se ratificó en el "plazo único de dos días" para cumplir con la reposición de la magistrada como fiscal de la Nación.

Dos días para cumplir mandato de Juzgado

A pesar de no proceder con el pedido de Espinoza para contar con una fecha y horario establecido para garantizar su reposición, el Juzgado sí lanzó un ultimátum a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De tal manera, se otorgó un plazo único para que en dos días se cumpla con la restitución de Espinoza al máximo cargo de la Fiscalía.

En la resolución se impone que se cumpla con el fallo judicial que les ha sido reiterada en varias ocasiones. Por tal motivo, "se requiere por última vez" a fin que se proceda el mandato.

De la misma forma, solicita al Ministerio Público a fin que proceda en contra de "todos los que resulten responsables del incumplimiento a los

mandatos judiciales referidos".

Torres Tasso pide a la JNJ restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

La orden solicitada por el juez Torres Taso se da tras la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública de la JNJ en su contra "por la presunta omisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y prevaricato".

