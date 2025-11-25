RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Emergencia climática

Senamhi emite ALERTA ROJA por calor extremo en 17 provincias: temperaturas llegarán hasta los 34 °C

Del 25 al 27 de noviembre, varias regiones del país enfrentarán un incremento inusual de temperatura diurna. El Senamhi advierte niveles extremos de radiación UV y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Este miércoles 17 provincias tendrán altos niveles de calor.
Este miércoles 17 provincias tendrán altos niveles de calor. (Composición Exitosa)

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel rojo, alertando sobre un incremento de temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la sierra y costa sur del país. El fenómeno climático se extenderá desde hoy, martes 25, hasta el jueves 27 de noviembre, con una duración total de 61 horas.

Durante este periodo, se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará la exposición a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h, especialmente en las tardes, lo que podría agravar la sensación térmica y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Sierra Sur será la más afectada por el calor.
Sierra Sur será la más afectada por el calor.

Temperaturas extremas por regiones

Para este martes 25, las temperaturas irían desde los 19 °C hasta picos de 31 °C en las diferentes zonas del país, siendo la Costa Sur la que alcanzará este último pico. El detalle a continuación:

  • Sierra Norte: entre 19 °C y 28 °C
  • Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C
  • Sierra Sur:  entre 18 °C y 31 °C
  • Costa Sur: entre 26 y 31 °C

El miércoles 26, se prevén picos de hasta 34 °C en la sierra sur, siendo este el día de alerta roja, mientras que en la costa se prevé que las temperaturas se mantengan iguales.

OSIPTEL anuncia que DESACTIVARÁ 400 mil celulares no registrados durante el estado de emergencia
Lee también

OSIPTEL anuncia que DESACTIVARÁ 400 mil celulares no registrados durante el estado de emergencia

  • Sierra Norte: entre 20 °C y 30 °C
  • Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C
  • Sierra Sur:  entre 20 °C y 34 °C
  • Costa Sur: entre 26 y 31 °C

Finalmente, el jueves 27 de noviembre, las temperaturas se reducirían casi a los niveles de este martes, con igual nivel en la Costa Sur del país.

  • Sierra Norte: entre 20 °C y 29 °C
  • Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C
  • Sierra Sur:  entre 20 °C y 32 °C
  • Costa Sur: entre 26 y 31 °C

Regiones en alerta

El miércoles 26 es el día más crítico, con alerta roja en 4 regiones y sus respectivas provincias:

  • Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión
  • Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara
  • Moquegua: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro
  • Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata

Hasta 4 regiones se verán golpeadas por el calor este 26 de noviembre.
Hasta 4 regiones se verán golpeadas por el calor este 26 de noviembre.

TUUA de transferencia: Conoce CUÁNTO cuesta y CÓMO se cobrará la tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez
Lee también

TUUA de transferencia: Conoce CUÁNTO cuesta y CÓMO se cobrará la tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez

El incremento de temperaturas no es solo un fenómeno climático: es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad ambiental y social de nuestras regiones. La exposición prolongada al calor extremo y la radiación UV puede afectar la salud, la agricultura y los ecosistemas.

El Senamhi recomienda evitar la exposición solar entre las 10 a. m. y 4 p. m., usar bloqueador, ropa ligera y mantenerse hidratado. En un contexto de emergencia climática, la prevención es responsabilidad compartida.

Temas relacionados emergencia climática Perú ola de calor Perú radiación UV noviembre 2025 Senamhi alerta roja temperaturas extremas sierra sur

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA