Senamhi emite ALERTA ROJA por calor extremo en 17 provincias: temperaturas llegarán hasta los 34 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel rojo, alertando sobre un incremento de temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la sierra y costa sur del país. El fenómeno climático se extenderá desde hoy, martes 25, hasta el jueves 27 de noviembre, con una duración total de 61 horas.

Durante este periodo, se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará la exposición a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h, especialmente en las tardes, lo que podría agravar la sensación térmica y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Sierra Sur será la más afectada por el calor.

Temperaturas extremas por regiones

Para este martes 25, las temperaturas irían desde los 19 °C hasta picos de 31 °C en las diferentes zonas del país, siendo la Costa Sur la que alcanzará este último pico. El detalle a continuación:

Sierra Norte: entre 19 °C y 28 °C

Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C

Sierra Sur: entre 18 °C y 31 °C

Costa Sur: entre 26 y 31 °C

El miércoles 26, se prevén picos de hasta 34 °C en la sierra sur , siendo este el día de alerta roja, mientras que en la costa se prevé que las temperaturas se mantengan iguales.

Sierra Norte: entre 20 °C y 30 °C

Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C

Sierra Sur: entre 20 °C y 34 °C

Costa Sur: entre 26 y 31 °C

Finalmente, el jueves 27 de noviembre, las temperaturas se reducirían casi a los niveles de este martes, con igual nivel en la Costa Sur del país.

Sierra Norte: entre 20 °C y 29 °C

Sierra Centro: entre 19 °C y 29 °C

Sierra Sur: entre 20 °C y 32 °C

Costa Sur: entre 26 y 31 °C

Regiones en alerta

El miércoles 26 es el día más crítico, con alerta roja en 4 regiones y sus respectivas provincias:

Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara

Moquegua: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro

: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata

Hasta 4 regiones se verán golpeadas por el calor este 26 de noviembre.

El incremento de temperaturas no es solo un fenómeno climático: es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad ambiental y social de nuestras regiones. La exposición prolongada al calor extremo y la radiación UV puede afectar la salud, la agricultura y los ecosistemas.

El Senamhi recomienda evitar la exposición solar entre las 10 a. m. y 4 p. m., usar bloqueador, ropa ligera y mantenerse hidratado. En un contexto de emergencia climática, la prevención es responsabilidad compartida.