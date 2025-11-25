Callao: Indigentes amenazaba con romper parabrisas de los autos si se negaban a darle dinero

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad en Lima y Callao se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, en Carmen de la Legua, exactamente en el cruce de las avenidas Faucett con Morales Duárez, un indigente sembraba el pánico entre los conductores a los que amenazaba con romperles el parabrisa si se negaban a darle dinero.

Indigente amenazaba con romper parabrisas en el Callao

De acuerdo a los residentes de esta parte del primer puerto, la escena se repite a diario a pesar de que agentes de la Policía Nacional y de la Municipalidad han retirado a este sujeto en repetidas ocasiones.

Gracias al reporte de uno de los afectados, se logró observar el accionar de este sujeto para amedrentar a la gente. Primero, aprovecha la prolongada luz roja del semáforo del mencionado cruce para abordar cada uno de los vehículos.

Este hombre pasa con una franela amarilla en la mano limpiando los parabrisas de los autos para luego solicitar un pago por este servicio. Cuando las personas se niegan, el indigente amenazaba con reventar los vidrios de la unidad generando el miedo entre los conductores.

Incluso, uno de ellos se baja de su vehículo para abordarlo por su accionar y logra lanzarlo contra el suelo. En ese preciso momento, dos agentes de tránsito de la Policía Nacional acudían para atender la emergencia.

Será necesario vivir en estado de emergencia

Este hecho se da a vista y paciencia de las autoridades y en pleno estado de emergencia decretado por José Jerí. Justamente, días atrás el propio presidente de la República se pronunció sobre la extensión de esta medida de excepción la cual se dio solo días después de que asumiera el cargo.

El jefe de Estado dejó en claro que la capital y otras regiones del país seguirán bajo la protección de las Policía Nacional y Fuerzas Armadas hasta que se logre limpiar a la nación de los delincuentes, extorsionadores y sicarios que vienen manteniendo bajo el miedo a la población.

"Hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia. Hay que tenerlo bien claro. Tenemos que limpiar el país de los delincuentes y aplicar las medidas en el tiempo que tengan que durar para conseguir resultados", indicó.

De esta manera, un indigente en el cruce de las avenidas Faucett con Morales Duárez en Carmen de la Legua, siembra el miedo en conductores y taxistas tras amenazarlos con romper sus parabrisas si no le daban dinero.