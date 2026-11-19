19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una fuga de gas natural registrada durante la mañana de este jueves generó una intervención de emergencia en el distrito de Surco. Frente a este incidente, la empresa Cálidda difundió un comunicado en el que explicó las circunstancias que provocaron la afectación de una tubería y detalló las acciones ejecutadas para controlar la situación.

De acuerdo con la compañía, el incidente se produjo cuando una empresa que realizaba trabajos de construcción en la avenida Andrés Tinoco afectó una tubería de distribución de gas natural.

Tras identificar lo ocurrido, Cálidda activó sus protocolos de seguridad y movilizó inmediatamente a una cuadrilla de emergencias hasta el lugar para atender la fuga y evitar que la situación se prolongara.

La empresa informó que su personal consiguió controlar la fuga mediante el cierre de las válvulas de la tubería matriz. Sin embargo, precisó que los trabajos todavía continúan, debido a que los equipos especializados se encuentran realizando la reparación del tramo que resultó afectado.

¿Qué ocurrió durante la fuga de gas natural en Surco?

En su pronunciamiento, Cálidda explicó que la emergencia tuvo como origen los trabajos de construcción ejecutados por una empresa en la avenida Andrés Tinoco.

La compañía señaló que, durante esas labores, una tubería de gas natural sufrió daños, lo que ocasionó la fuga registrada en el distrito.

Ante esta situación, su cuadrilla de emergencias acudió de inmediato para ejecutar las acciones correspondientes. Como parte del procedimiento, los trabajadores procedieron al cierre de las válvulas de la tubería matriz, medida que permitió controlar la fuga.

Comunicado Calidda

Asimismo, la empresa comunicó que su personal continúa trabajando en la reparación del tramo afectado. De esta manera, la intervención contempla tanto el control de la emergencia como la recuperación de la infraestructura dañada.

Cálidda explica qué sucede con el gas natural ante una fuga

En el mismo comunicado, la compañía consideró importante brindar información sobre las características del combustible y recordó que el gas natural es más liviano que el aire.

Según explicó, esta propiedad permite que, ante una eventual fuga, el combustible se disperse rápidamente en el ambiente. Además, Cálidda aprovechó el pronunciamiento para reiterar su compromiso con la seguridad de su sistema de distribución, cuya infraestructura, aseguró, es monitoreada permanentemente durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Finalmente, recordó a los vecinos que dispone de una línea gratuita de emergencias para reportar cualquier situación de riesgo relacionada con el servicio de gas natural.

La fuga registrada en Surco se originó por la afectación de una tubería durante trabajos de construcción en la avenida Andrés Tinoco. Mientras continúan las labores de reparación, Cálidda recordó a la ciudadanía que puede comunicarse con su central de emergencias a través del número 1808 ante cualquier incidente.