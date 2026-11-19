19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Martín Vizcarra fue sometido a una operación de emergencia por una hernia inguinal, motivo por el cual no pudo participar en la audiencia judicial programada por el caso Lomas de Ilo.

Martín Vizcarra fue operado de emergencia en clínica

Durante una intervención del abogado, Alejandro Salas, representante legal del expresidente, se informó que la intervención quirúrgica se realizó el pasado miércoles 18 de noviembre en la clínica Maison de Santé, ubicada en Santiago de Surco.

Asimismo, explicó que su patrocinado tenía la voluntad de participar en las diligencias judiciales. Sin embargo, su estado de salud le impidió presentarse. También, precisó que la intervención requirió anestesia general y que, por indicación médica, deberá permanecer bajo observación y cumplir un periodo de recuperación.

"A manera de precisión, mi patrocinado tiene absolutamente la voluntad de participar en cada una de las audiencias, pero ayer ha sido operado de emergencia. Se ha sometido a anestesia general por una hernia inguinal que, de acuerdo con lo que nos han dicho sus familiares, podía explotar dentro del tracto intestinal y tenía que ser operado de emergencia", sostuvo Salas.

En esa línea, indicó que los médicos dispusieron dos días de internamiento y 15 días de reposo, durante los cuales el expresidente deberá evitar realizar esfuerzos que requiera de movilidad física.

#EnVivo Martín Vizcarra no se presentó en audiencia por el caso Lomas de Ilo. Su abogado, Alejandro Salas, informó que fue operado Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/nDwJjdbvnQ November 19, 2026

¿Por qué Martín Vizcarra no asistió a audiencia por el caso Lomas de Ilo?

La ausencia del exjefe de Estado se produjo durante la audiencia de apelación de la sentencia de 14 años de prisión que se le impuso por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En esta etapa judicial, se revisan los cuestionamientos presentados contra el fallo condenatorio.

Al justificar la inasistencia de su defendido, Alejandro Salas también hizo referencia a los anteriores problemas de salud que habría presentado Vizcarra a lo largo del año, por los que fue llevado de emergencia previamente y estaban relacionados con una afectación renal y complicaciones cardíacas. No obstante, aclaró que la reciente intervención quirúrgica responde a una condición médica distinta.

"Es importante que ustedes lo sepan porque el comportamiento que siempre ha tenido con la justicia siempre ha sido impecable", agregó el abogado ante las autoridades judiciales.

Finalmente, de esta manera, la recuperación de Martín Vizcarra se convierte en un factor que deberá ser considerado para su participación en las próximas diligencias, debido a su operación de emergencia por una hernia mientras continúa el proceso de apelación de la condena impuesta en su contra.